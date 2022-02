Fernández critica a Trump y le baja los decibeles a la tensión con Estados Unidos

De esta manera, el presidente buscó poner un punto final a las idas y vueltas que durante toda la semana señalaron el nivel de preocupación y “molestia” que existía desde el gobierno estadounidense por sus dichos en Moscú frente a Putín, cuando Fernández había asegurado que “la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con Estados Unidos”.

La frase provocó molestia e incomodidad en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través de comentarios en off the récord de uno de sus integrantes hizo saber que los dichos de Alberto Fernández no eran bienvenidos especialmente luego del apoyo que Estados Unidos le dio a la Argentina en el marco de las renegociaciones con el FMI por los 45.000 millones de dólares que el Fondo le prestó a la gestión de Mauricio Macri.

“El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. La Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, lo único perpetuo es la defensa de sus intereses”, sostuvo ayer Alberto Fernández.

Pero eligió apuntarle a la gestión de Donald Trump y diferenciarla así de la administración de Joe Biden, con quien tiene un buen vínculo y a quien le reconoció haber colaborado en destrabar las negociaciones con el FMI.

“La Argentina hoy le debe al FMI 45.000 millones y esa deuda se generó porque el gobierno de Trump facilitó con su voto en el Fondo que se diera ese crédito, y eso lo reconocen ellos mismos”, recordó el presidente. Y subrayó: “Pero así como digo que Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri, también digo que en este momento el gobierno norteamericano cuando llegó la hora de encontrar una solución, acompañó. Las dos cosas son ciertas”.

Para reforzar esta línea de comunicación que busca reencauzar el vínculo con los Estados Unidos, Alberto Fernández subió a su cuenta de Twitter fragmentos de la entrevista que le concedió ayer a Radio 10. E insistió en defender el acuerdo alcanzado con el FMI.

"El gobierno de Trump facilitó el crédito del FMI a la Argentina. Pero cuando llegó el momento de darle una solución al acuerdo, el gobierno actual de EE.UU acompañó". El presidente @alferdez en la entrevista con @VillarruelDario en #SecretoDeSumario por @Radio10.

El presidente celebró además que la oposición “quiera acompañar el acuerdo con el FMI” y señaló que se trata de “un dato de sensatez que nos ayude a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina”.

“Por lo que leo, la oposición quiere acompañar el acuerdo con el FMI y es un dato de sensatez que nos ayude a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina. Preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento y no de espaldas a la gente. Cuando no se hace así, en un minuto y medio nos enteramos que quedamos endeudados por décadas”, dijo.

“El acuerdo que estamos impulsando es un primer paso de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Nos libera de hacer pagos durante cuatro años y nos obliga a una auditoría por parte del organismo. Pero se trata de un acuerdo que nos permite seguir con nuestra idea de inversión pública. Es un acuerdo por el que el mundo conservador maltrata al Fondo porque no incluye un ajuste”.

De esta manera, Fernández optó por bajar los decibeles de un potencial ruido con Estados Unidos, algo que no necesita justo cuando el Gobierno está en plena negociación interna (dentro de su propio espacio) y con la oposición, para tratar de conseguir el apoyo del Congreso al acuerdo alcanzado con el FMI. Pero ese, ya es otro capítulo.