Figuras importantes de la cultura se unen contra la reforma de la Ley de Glaciares

Sin título Ricardo Darín, Erica Rivas y Carla Petersen son algunos de los actores y actrices que se manifestaron en contra de la Ley de Glaciares.

En las últimas horas, el rechazo a la propuesta oficialista sumó el respaldo de figuras de gran peso en la cultura y el espectáculo. A través de una junta de firmas organizada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, reconocidos nombres de la escena nacional e internacional expresaron su defensa a la ley sancionada en 2010. El objetivo de la campaña es dejar en claro ante el Congreso que, según sostienen los organizadores, “no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares”.

La lista de firmantes incluye a personalidades como Ricardo Darín, Federico D'Elía, Erica Rivas, Mercedes Morán, Julieta Díaz y Leonardo Sbaraglia, junto a figuras del ámbito académico y literario como Claudia Piñeiro, Rita Segato, Darío Sztajnszrajber y Roberto Gargarella. También se sumaron a la iniciativa referentes de la música, el arte y el periodismo, entre ellos Daniel Grinbank, Maitena, Soledad Barruti y la directora Lucrecia Martel, quienes consideran que la reforma representa un riesgo para las reservas hídricas estratégicas.

La discusión parlamentaria se centra en artículos clave que hoy resguardan la importancia hídrica de estas zonas. Mientras el bloque de La Libertad Avanza argumenta que es necesario actualizar la norma para permitir el desarrollo económico regional, los sectores que se oponen denuncian un intento de vaciamiento de la ley vigente. Para los activistas y artistas involucrados, la preservación de los suelos congelados y los glaciares es una prioridad que no debe quedar supeditada a intereses comerciales.

Quiénes fueron los famosos que se unieron a la campaña "Los glaciares no se tocan"

Erica Rivas, Claudia Piñeiro, Carla Peterson se sumaron a las miles de personas que compartieron la ilustración de Maitena Burunda.

los glaciares no se tocan Las publicaciones de las actrices en rechazo a la Ley de Glaciares.

La escritora Claudia Boaf compartió más de un video ilustrativo informando a sus seguidores sobre el impacto que la modificación de la Ley Glaciares tendría en el país.

los glaciares no se tocann El video que Claudia Boaf reposteó en sus historias de Instagram.

La actriz de “Envidiosa” Lorena Vega compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, anticipando el resultado de la modificación de la ley y el peligro que corre la Argentina si finalmente se concreta.