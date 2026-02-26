Figuras importantes de la cultura se unen contra la reforma de la Ley de Glaciares

Mientras el Gobierno inicia el debate para modificar la protección ambiental, figuras como Ricardo Darín y Erica Rivas firmaron un rechazo impulsado por abogados ambientalistas.
Este jueves comienza en el Senado un debate crucial para el futuro ambiental del país. El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares (26.639) con el objetivo de redefinir los alcances de la protección en el ambiente periglacial. Esta medida pretende atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos, otorgando a las provincias una mayor potestad sobre sus recursos naturales, un punto que ha generado una fuerte resistencia en diversos sectores de la sociedad, particularmente de figuras de la cultura.
En las últimas horas, el rechazo a la propuesta oficialista sumó el respaldo de figuras de gran peso en la cultura y el espectáculo. A través de una junta de firmas organizada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, reconocidos nombres de la escena nacional e internacional expresaron su defensa a la ley sancionada en 2010. El objetivo de la campaña es dejar en claro ante el Congreso que, según sostienen los organizadores, “no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares”.
La lista de firmantes incluye a personalidades como Ricardo Darín, Federico D'Elía, Erica Rivas, Mercedes Morán, Julieta Díaz y Leonardo Sbaraglia, junto a figuras del ámbito académico y literario como Claudia Piñeiro, Rita Segato, Darío Sztajnszrajber y Roberto Gargarella. También se sumaron a la iniciativa referentes de la música, el arte y el periodismo, entre ellos Daniel Grinbank, Maitena, Soledad Barruti y la directora Lucrecia Martel, quienes consideran que la reforma representa un riesgo para las reservas hídricas estratégicas.
La discusión parlamentaria se centra en artículos clave que hoy resguardan la importancia hídrica de estas zonas. Mientras el bloque de La Libertad Avanza argumenta que es necesario actualizar la norma para permitir el desarrollo económico regional, los sectores que se oponen denuncian un intento de vaciamiento de la ley vigente. Para los activistas y artistas involucrados, la preservación de los suelos congelados y los glaciares es una prioridad que no debe quedar supeditada a intereses comerciales.
Erica Rivas, Claudia Piñeiro, Carla Peterson se sumaron a las miles de personas que compartieron la ilustración de Maitena Burunda.
La escritora Claudia Boaf compartió más de un video ilustrativo informando a sus seguidores sobre el impacto que la modificación de la Ley Glaciares tendría en el país.
La actriz de “Envidiosa” Lorena Vega compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, anticipando el resultado de la modificación de la ley y el peligro que corre la Argentina si finalmente se concreta.
