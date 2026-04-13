Financiamiento Universitario: anuncian una "megamovilización" para que su cumpla la Ley

La medida de fuerza no solo responde al reclamo salarial acumulado, sino que introduce un componente legal ya la Justicia le ordenó al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las idas y vueltas de la La Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada en ambas Cámaras con los dos tercios de los votos requeridos.

Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y la presentación de una medida cautelar de la Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Justicia ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades.

El fallo del juez Martín Cormick fue respaldado por La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó los recursos presentados por el Gobierno.

image El financiamiento universitario fue aprobado en el Congreso de la Nación.

De esta forma, el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). que se había aprobado en el Congreso.

En la misma línea, también se desde la comunidad universitaria exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.