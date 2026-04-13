Financiamiento Universitario: anuncian una "megamovilización" para que su cumpla la Ley

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, adelantó que marcharan en reclamo de cumplimento de la ley aprobada en el Congreso y ratificada por la Justicia.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, adelantó que realizarán una “megamovilización” ante el incumplimiento, por parte del Gobierno, de la Ley de Financiamiento Universitario votada en el Congreso de la Nación y avalada por la Justicia que ordenó su cumplimiento.
“Creo que tenemos que hacer un último intento con el Gobierno para que revea esta situación o si no lo antes posible tratar de hacer una megamovilización donde llamemos a involucrar a toda la sociedad”, sostuvo Yacobitti en diálogo con Radio Con Vos.
El viceministro de la UBA explicó que la convocatoria no tiene una fecha definida pero “no puede pasar un mes. Voy a trabajar para eso, tenemos que ponernos de acuerdo. El objetivo de (Javier) Milei es cerrar las universidades”.
Además de la postura del vicerrector, y bajo la consigna “El fallo está, falta que lo cumplan”, la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU Histórica anunció un paro nacional de actividades que frenará cualquier actividad en las casas de estudio hasta el sábado 18 de abril.
La medida de fuerza no solo responde al reclamo salarial acumulado, sino que introduce un componente legal ya la Justicia le ordenó al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada en ambas Cámaras con los dos tercios de los votos requeridos.
Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y la presentación de una medida cautelar de la Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Justicia ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades.
El fallo del juez Martín Cormick fue respaldado por La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó los recursos presentados por el Gobierno.
De esta forma, el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). que se había aprobado en el Congreso.
En la misma línea, también se desde la comunidad universitaria exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
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