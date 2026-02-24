La Justicia suspendió los sumarios contra trabajadores del Hospital Garrahan y frenó los despidos

La resolución judicial frena la decisión impulsada por la administración del centro de salud, que había solicitado el desafuero de diez gremialistas con el objetivo de avanzar en sus despidos. Además, se había anticipado la aplicación de sanciones contra otros 29 trabajadores por los hechos ocurridos en octubre de 2025.

El conflicto se originó tras la ocupación de oficinas de la dirección del hospital durante una huelga en reclamo de mejoras salariales. A comienzos de febrero, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el pedido de desafuero para los dirigentes sindicales, a quienes se acusó de haber tomado de manera ilegal dependencias del establecimiento.

Con la cautelar concedida, el juzgado dispuso la suspensión de los sumarios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Desde APyT y la Junta Interna de ATE señalaron que la medida implica la paralización de los procedimientos administrativos promovidos por la conducción del hospital.

El secretario Alejandro Lipcovich aplaudió el fallo y le dejo un mensaje a Manuel Adorni

El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, a través de sus redes sociales sostuvo que el fallo respalda los planteos del sindicato y cuestionó la legalidad del proceso disciplinario. Según afirmó, la resolución administrativa habría sido dictada desde el Ministerio de Salud y el anuncio público "vulneró la presunción de inocencia de los trabajadores".

Lipcovich consideró que la decisión judicial representa un revés para el Gobierno nacional y sostuvo que los despidos buscaban disciplinar la organización sindical tras el conflicto salarial del año pasado. También afirmó que persisten reclamos por falta de personal, modalidades de contratación precarias y el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Además la cuenta de X de ATE Garrahan (@ATEGarraham) subió un video con el sindicalista junto a otro compañero y dedicándole un mensaje al Jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, cuestionando el haberse jactado de los posibles despidos en un anuncio a los medios.

Por su parte, la titular de APyT, Norma Lezana, calificó la medida como un respaldo a los trabajadores y que refuerza la legitimidad de los reclamos planteados por el equipo de salud del hospital.

La causa continuará en trámite mientras se define la validez de los sumarios y de las sanciones anunciadas, hasta entonces, las cesantías quedan suspendidas por orden judicial y el conflicto laboral permanece abierto.