Milei acusó al peronismo de querer vender "un cuento de hadas"

Y se mostró optimista: “Yo les aviso que si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad”, se entusiasmó.

Hubo más frases: también habló del impacto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). “Es que el próximo gobierno que nos siga, seamos nosotros o sea cualquier otro, no va a poder romper la regla monetaria, porque si la rompe, el costo reputacional va a ser fuertísimo y se van a tener que tragar una crisis en la cara”, mencionó, con una promesa: anticipó que busca nuevas reformas. "Seremos el Gobierno más reformista de la historia de la humanidad", exclamó.

En otro tramo de su exposición, apuntó contra la clase política. “Hay algo que se llama ley de la gravedad, los políticos son maravillosos: ellos creen que pueden suspender la ley de gravedad con una ley. Pero los hijos de puta te mandan a vos a tirarte del piso 500″, planteó.

“Después de 12 años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía”, señaló Milei, un comentario que despertó las risas del público.

Y comentó: “Malvinas será una causa que defenderemos siempre, con fines pacíficos”, en línea con su discurso en la Asamblea General de la ONU por la mañana.

Milei apeló a protagonistas de antiguas series de televisión y películas de Hollywood para explicitar su postura acerca de las nuevas tecnologías.

El jefe de Estado recordó a Astroboy, Terminator y Optimus, que divirtieron, asustaron y conmovieron a millones de espectadores alrededor del mundo.

“Son precisamente los Estados los que, previendo la magnitud del cambio que se avecina, están tomando medidas para asegurarse su dominio sobre las poblaciones en un mundo radicalmente diferente. Entonces promueven temor entre la población respecto a la amenaza de la inteligencia artificial, ofreciendo a cambio paz y seguridad en forma de regulación. En términos literarios, nos asusta con Terminator para someternos al Gran Hermano. Acá también, acá hay algo, muy interesante. También hay una cuestión cultural. Si ustedes se fijan y miran las culturas de Oriente, los robots son buenos. Es decir, los robots son aliados, los robots son amigos. No sé, Astroboy, por decir algo, no sé, por decir uno. Digo, en Occidente los robots son malos, Terminator. Y la realidad es que no deja de ser un, un mero, un mero temor. O sea, dicho sea de paso, a mí me encantaría tener un Optimus. Digo, Tesla teléfono, quiero un Optimus”, dijo Milei.