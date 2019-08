Gisela Marziotta: "Vamos a llegar a segunda vuelta, y vamos a ganar"

En su visita al programa, ambos aseguraron que se sienten confiados de cara a las próximas elecciones y sostuvieron que era hora de un cambio en la Ciudad tras doce años de gestión "PRO". "Vamos a llegar a segunda vuelta, y vamos a ganar", afirmó la periodista

"Hay muchas cosas bien hechas, pero es cierto que hay cosas urgentes que atender. Hay una emergencia social: gente durmiendo en la calle, seiscientos mil pobres, en una capital con tiene un presupuesto como Madrid", resaltó el actual mandatario de San Lorenzo. Y agregó: "Otro de los temas que no han sido resueltos por este gobierno es el tema de la vivienda. Hay 250 mil porteños viviendo en villas y uno de cada tres alquilan".

"Lo mismo sucede con la educación: hay chicos que no tienen vacantes o no pueden ir a clase porque hay ratas", aseguró Lammens.

Tras este resumen de las carencias en la administración de Horacio Rodríguez Larreta, Gisela Marziotta reflexionó: "Necesitamos un gobierno que sea sensible. Nosotros tenemos esa sensibilidad que necesita la gente. A mí la Ciudad, me atraviesa desde lo emocional. (…) Yo por ejemplo vivo en un barrio como Balvanera que no es un barrio de esos que ponen lindos, es peligroso". "Si recorrés toda la Avenida Libertador, te encontrás con tres ciudades diferentes", sentenció.

ADEMÁS:

Axel Kicillof abrió la puerta de su casa en un nuevo spot

Macri en Corrientes: "Ratificamos nuestro compromiso con esta revolución en la educación"