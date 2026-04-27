Gobernador aliado a Milei se opone a la reforma electoral y apoya las PASO

Osvaldo Jaldo Tucumán Intervención Alberdi.jpg Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, brindó una conferencia de prensa este lunes para anunciar la intervención de Alberdi.

El principal punto por el que se opone es la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el oficialismo pretende eliminar, y su consecuencia sobre las elecciones internas de las distintas fuerzas políticas.

“Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos; permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se presente y compita dentro de su espacio. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos, pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, dijo.

Es decir, Jaldo se opone firmemente a la supresión de las PASO y argumenta que, dicha medida, perjudica a los partidos y a los ciudadanos “al limitar” la competencia democrática interna: de ser así, todos los espacios deberían volver a regirse estrictamente por sus cartas orgánicas para elegir candidatos, lo que señala como un “retroceso”.

Respecto a la Boleta Única de Papel (BUP), y a pesar de que el proyecto nacional la promueve, el mandatario provincial señaló que el PJ tucumano tendrá una postura oficial, por medio de su Consejo Provincial, y se despegará de la iniciativa planteada por el Ejecutivo Nacional.