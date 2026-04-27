Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Infraestructura

Tras la renuncia de Carlos Frugoni, en medio del escándalo por propiedades no declaradas en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que Fernando Herrmann quede al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos en Miami. Su luga será ocupado por Fernando Herrmann.
El motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.
Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).
Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).
Había sido designado como secretario de Transporte en enero de 2026, en reemplazo de Luis Pierrini. En ese momento, fue presentado por el Ministerio de Economía como una persona que cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.
El nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, a su vez, trabajó más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y arquitectos asociados, desde enero de 1992, y ejerció más de 20 años como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005.
Desde el Palacio de Hacienda destacan que el recorrido de Herrmann combina la visión del sector privado con la capacidad de gestión académica y pública. Su principal desafío será liderar la estrategia de inversión en infraestructura y la supervisión de los contratos de concesión, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria y búsqueda de participación privada.
Herrmann asume con la misión de "limpiar" la imagen de la secretaría y acelerar el proceso de auditorías y licitaciones que el Gobierno libertario considera prioritarias para el año 2026.