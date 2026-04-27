Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Infraestructura

Había sido designado como secretario de Transporte en enero de 2026, en reemplazo de Luis Pierrini. En ese momento, fue presentado por el Ministerio de Economía como una persona que cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

El nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, a su vez, trabajó más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y arquitectos asociados, desde enero de 1992, y ejerció más de 20 años como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que el recorrido de Herrmann combina la visión del sector privado con la capacidad de gestión académica y pública. Su principal desafío será liderar la estrategia de inversión en infraestructura y la supervisión de los contratos de concesión, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria y búsqueda de participación privada.

Herrmann asume con la misión de "limpiar" la imagen de la secretaría y acelerar el proceso de auditorías y licitaciones que el Gobierno libertario considera prioritarias para el año 2026.