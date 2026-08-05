Pablo Quirno pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que se corra"

“Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado, porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, argumentó durante una entrevista en A24.

El ministro de Relaciones Exteriores acusó a Villarruel de tener intenciones de desequilibrar la gestión libertaria: "Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos. Esto no es lo que corresponde de un Vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar”.

Victoria Villarruel mantiene un enfrentamiento con la Casa Rosada.

Según la mirada de Quirno, Villarruel "está constantemente a contramano de la autoridad presidencial, no es procedente hablar de esta manera. Siempre intentó desestabilizar desde el principio, como cuando hablaba con algunos actores políticos y les decía que, si algo pasaba, ella estaba preparada" para tomar el lugar de Milei.

En las últimas semanas, la titular del Senado subrayó que tenía una "profunda preocupación" por la salud mental del libertario y lo hizo público en sus redes sociales. Sin embargo, la respuesta de Milei no se hizo esperar e indicó que su vice "es opositora e intrascendente dentro del gobierno. En las declaraciones que hace todo el tiempo pareciera replicar los argumentos kirchneristas".