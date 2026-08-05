Pablo Quirno pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que se corra"

Al igual que otros funcionarios, el Canciller reclamó que la Vicepresidenta deje su cargo. Lo hizo después de que el Gobierno debiera dar de baja el debate sobre el proyecto que modificaba el régimen de venta de tierras rurales a capitales extranjeros.
El canciller Pablo Quirno se sumó este miércoles a la interna entre el Gobierno y Victoria Villarruel, al pedir la renuncia de la vicepresidenta. "Que se corra", expresó el diplomático, horas después de que la gestión de Javier Milei sufriera un duro revés en el Senado, donde debió eliminar el capítulo que modificaba el régimen de venta de tierras rurales a capitales extranjeros en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Durante el fin de semana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también había reclamado que Villarruel diera "un paso al costado". La funcionaria no tardó en responderle desde sus redes sociales: primero, lo definió como "uno de los exponentes de la casta política" y, después, le pidió que "sea democrático y respete el voto popular".
Santilli se había manifestado luego de que Villarruel afirmara que Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior” y que siente una “genuina preocupación por su estado”.
Quirno retomó esos dichos de la titular del Senado y reclamó su renuncia. “Son declaraciones muy desafortunadas. La Vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”.
“Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado, porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, argumentó durante una entrevista en A24.
El ministro de Relaciones Exteriores acusó a Villarruel de tener intenciones de desequilibrar la gestión libertaria: "Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos. Esto no es lo que corresponde de un Vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar”.
Según la mirada de Quirno, Villarruel "está constantemente a contramano de la autoridad presidencial, no es procedente hablar de esta manera. Siempre intentó desestabilizar desde el principio, como cuando hablaba con algunos actores políticos y les decía que, si algo pasaba, ella estaba preparada" para tomar el lugar de Milei.
En las últimas semanas, la titular del Senado subrayó que tenía una "profunda preocupación" por la salud mental del libertario y lo hizo público en sus redes sociales. Sin embargo, la respuesta de Milei no se hizo esperar e indicó que su vice "es opositora e intrascendente dentro del gobierno. En las declaraciones que hace todo el tiempo pareciera replicar los argumentos kirchneristas".
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