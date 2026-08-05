Las reservas del Banco Central superaron los US$ 50.000 millones

Desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario adquirió U$s 13.381 en el mercado mayorista. Las estimaciones del Gobierno se habían posicionado entre los U$s 10.000 millones y U$s 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

La continuidad de las compras surgió luego de que se conociera la renovación del swap de monedas con China, el cual mantiene un acuerdo por US$ 19.000 millones.

“A diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de 3 a 5 años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”, sostuvo la autoridad en un comunicado.

El dólar se mantiene al alza

El dólar se mantiene en agosto con una tendencia alcista, ya que en el segmento minorista cotizó a $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA alcanzó los $1.519,65. El tipo de cambio mayorista avanzó por tercera rueda consecutiva, aunque se sostiene por debajo de la barrera de los $1.500.

El mercado empezó a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria de cara al segundo semestre. Los analistas estiman que, durante el octavo mes, podría presentarse un escenario más desafiante para el mercado cambiario, como consecuencia de un menor ingreso estacional de divisas -provenientes del agro- y una mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores.