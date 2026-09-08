LLA pedirá el juicio político de la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la Provincia

Pareja consideró, además, que una jueza "que actúa como un peón" del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "no cumple con las características básicas" que debe reunir un magistrado, debido a que "no puede anteponer una mirada política", respecto a una ley "demandada por la gente" y votada en el Congreso.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios en la Provincia, Carlos Curestis, opinó que esta decisión "deja más que en claro de qué lado están", porque sus medidas "defienden delincuentes".

"La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo

Para finalizar, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, expresó que "es inadmisible" que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil "dándole la espalda" a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad.

"Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión", concluyó.