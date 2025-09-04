Gustavo Sáenz puso en marcha la obra de la autopista del Valle de Lerma

El proyecto incluye siete nudos viales, tres puentes y un canal colector de 12 kilómetros destinado a mitigar los problemas de inundaciones que afectan a la zona. “Es un compromiso que asumimos y que hoy se hace realidad, a pesar del momento difícil que atraviesa el país”, afirmó el mandatario durante la presentación.

Salta autopista Saenz Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Críticas al Gobierno Nacional

Durante su discurso, Gustavo Sáenz apuntó al gobierno nacional porque “hace más de un año firmamos un convenio por obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los salteños, y muchas de ellas no se iniciaron”, destacó el mandatario provincial, al tiempo que pidió a los legisladores nacionales “que dejen de lado la soberbia y que tengan grandeza pelear y lograr que se cumplan con estas obras tan importantes para los salteños”.

En el mismo sentido, el mandatario salteño afirmó que “este gigante dormido empezó a despertar hace unos años y no va a dormir un segundo más. Acá no despertamos leones, pero tampoco hay cordero, estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes, estamos para ayudar, pero no para ser esclavos, estamos dispuestos a acompañar siempre que sea necesario para que nuestro país salga adelante, pero no podemos pasar en un día de héroes a villanos, héroes cuando acompañamos y villanos cuando nos traicionan y quieren que votemos en contra de los intereses del norte argentino”.

"Hechos, no palabras vacías"

Explicó que la autopista, así como las otras en marcha en toda la provincia, son “hechos, no palabras vacías". Cuando prometemos, cumplimos. Y nuestra palabra, vale”.

Así, enumeró algunas de ellas como los tramos de la ruta nacional 51, los dos tramos de la RN 40; el arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales 50, 16, 34 y 68, entre otras obras.

Sáenz dijo que demandará y exigirá el cumplimiento de estas obras que “tanto nos costó conseguir” y pidió a los diez legisladores nacionales por Salta que acompañen este planteo.

La obra de la autopista

La iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia, que une a los municipios del Valle de Lerma con la capital salteña. Desde el Gobierno destacaron que se trata de una obra estratégica para la integración regional y un ejemplo de federalismo aplicado a la infraestructura.

También impulsará el turismo y el comercio, no sólo el ya instalado, sino nuevos emprendimientos como hotelería, colegios y clubes. “Los salteños del Valle de Lerma y del Valle Calchaquí vamos a estar todos un poco más cerca y con mejor calidad de vida”, añadió en este sentido el gobernador.

Los trabajos de construcción tendrán una duración de 36 meses. Incluirá siete nudos viales y tres puentes sobre los ríos Pulares y Rosario, y en la zona de Los Vallistos sobre las vías del ferrocarril.

Es una obra pensada para los próximos 50 años y estará preparada para que circulen hasta 40.000 vehículos diarios. Tendrá iluminación LED de última generación y cruces a distinto nivel para garantizar la continuidad de las rutas provinciales.

“Esto es lo que intento desde que tengo el honor de conducir los destinos de los salteños: que, en toda la Provincia, con criterio federal, todos estemos más cerca y que las obras que aportan calidad de vida; desde el agua, las cloacas, las rutas, sean puentes que nos conecten, porque bajo la sombra del poncho que nos legara el General Martín Güemes, somos todos familia, somos todos hermanos y estamos orgullosos de ser salteños” concluyó el mandatario.