Polémica quita de stickers de las Islas Malvinas en el transporte: qué dijo el Gobierno

"No existe NINGUNA ORDEN del Gobierno Nacional ni de la Secretaría de Transporte para eliminar la insignia de Malvinas de los colectivos. La Ley 27.023, que establece la obligatoriedad para todos los medios de transporte público de llevar inscripta una leyenda sobre Malvinas, sigue vigente y el reclamo soberano por ellas es irrenunciable. Literalmente NADA cambió", sostuvo.

Por su parte, apuntaron contra el periodista Tomás Méndez y lo definieron como un "miserable operador kirchnerista sin escrúpulos" porque "se jacta en su propio tuit de haber sido el inventor de esta repugnante fake new, y lo dice con orgullo".

"La operación falsa fue replicada por decenas de medios como si fuera un hecho consumado, sin haber chequeado en absoluto que se trata de un invento de un trastornado con peligrosos delirios sobre el Gobierno", agregó la Oficina de Respuesta Oficial.

Por su parte, el delegado de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, contestó el posteo del Gobierno y cuestionó los "gestos de desmalvinización" porque "miran con simpatía" a la exprimera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher.

"Ante las versiones sobre el retiro de los stickers de Malvinas en colectivos y trenes, expresamos nuestra preocupación y repudio. La noticia generó inquietud entre trabajadores, tuvo amplia repercusión en medios y provocó un rechazo generalizado", expresó Sobrero.

El dirigente ferroviario señaló que "tomará nota" sobre el anuncio, pero insistió en que "no confía" en un gobierno que "permite que los ingleses avancen sobre el petróleo de las islas y cuestiona hasta la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección".

"Si recularon por la masividad del rechazo, mejor. Si vuelven a intentarlo, nos van a encontrar enfrente. En el Sarmiento y en toda la Argentina, las Malvinas no se tocan", concluyó.