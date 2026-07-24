Causa Vialidad: Cristina suma a su equipo de defensa a un abogado de Lula

Quién es Rafael Valim, abogado de Lula

El nuevo abogado de Cristina, Rafael Valim, tiene más de dos décadas de trayectoria en el ámbito académico y profesional. Es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos; además, es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP).

Valim es coautor del libro Lawfare: una introducción, que fue publicado junto a Cristiano Zanin, quien es el actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula Da Silva, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

También, en sus años de carrera, Valim tomó intervención en distintos procesos ante tribunales internacionales. Por eso, otro dato es que la determinación de sumarlo al equipo de la defensa llega en el momento en que el equipo de abogados de la expresidenta progresa judicialmente luego de que la causa por Vialidad quedara firme.

Por su parte, hace semanas, la Corte Suprema objetó los recursos presentados por Cristina , como los de todos los demás condenados, con el objetivo de impedir que se lleve adelante la actualización del monto del decomiso que se dispuso en el expediente. A partir de esa decisión quedó firme la obligación de reintegrar al Estado la suma absoluta de $685.000 millones. La misma es una suma fijada por la Justicia como producto del daño realizado en la causa que se investiga.

La causa Vialidad finalizó con la determinación de la condena de la ex presidenta por la administración de forma fraudulenta y en perjuicio de la administración pública. También se determinó que reciba la pena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Asimismo, el fallo determinó que se lleve adelante el decomiso de bienes por el monto determinado por los jueces. El mismo fue ratificado en todas las instancias judiciales a nivel país y, por eso, ahora la defensa intentará revertirlo mediante el debate en el ámbito internacional.