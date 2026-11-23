Cómo será el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

El acto fue impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología. La propuesta contempla la inauguración de una escultura dedicada a Santucho, que será instalada en un patio interno de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

La actividad fue declarada de interés institucional por el Consejo Directivo de la facultad, que preside la decana Ana Josefina Arias. La resolución destacó la trayectoria política y militante de Santucho y su participación en el movimiento estudiantil y las organizaciones revolucionarias.

En los fundamentos, las autoridades señalaron que el dirigente "encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social" y resaltaron su militancia en defensa de los trabajadores. También mencionaron su paso por la Universidad Nacional de Tucumán, donde se recibió de contador público y participó de espacios de representación estudiantil.

La Facultad de Ciencias Sociales declaró de interés institucional el homenaje impulsado por organizaciones estudiantiles.

La convocatoria cuenta, además, con la adhesión de la agrupación estudiantil La Mella y del Espacio de Unidad de los Revolucionarios. La escultura fue donada por el Colectivo Cultural Contramuro, que promueve actividades vinculadas con la memoria y la militancia.

La fecha elegida tampoco es casual: el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno de la democracia en la Argentina, en 1983. Según se informó, está prevista la participación de Mario Santucho, hijo del dirigente homenajeado.

El reclamo del Gobierno y las diferencias dentro de la UBA

En su comunicación oficial, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que el pedido busca garantizar una universidad pública "al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz". Además de solicitar que se impida el acto, la Subsecretaría de Políticas Universitarias reclamó un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que pudiera llevar adelante la institución.

Pero el planteo no encontró una respuesta unánime dentro de la UBA. Mientras que desde el rectorado anticiparon que no impedirán la actividad, el vicerrector Emiliano Yacobitti adelantó que buscará que el Consejo Superior se pronuncie en contra de la iniciativa y evalúe la posibilidad de revertir la decisión.

La discusión también se produce en medio de un cambio de autoridades en la Facultad de Ciencias Sociales. Diego de Charras fue elegido para asumir como decano en marzo de 2027, cuando finalice la gestión de Ana Arias. En ese contexto, no se descarta que la nueva conducción revise el reconocimiento.

El vicerrector de la UBA también rechazó el homenaje a Santucho

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, se manifestó en contra del homenaje a Mario Roberto Santucho y adelantó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que el máximo órgano de gobierno de la institución se pronuncie contra el reconocimiento previsto para el 10 de diciembre.

"Como vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", sostuvo Yacobitti. Además, aclaró que su postura no implica cuestionar el estudio académico de los distintos períodos históricos.

Emiliano Yacobitti rechazó el homenaje a Santucho y anunció que llevará el tema al Consejo Superior de la UBA.

En ese sentido, señaló que en la universidad se analizan científicamente los procesos históricos con pluralidad teórica e ideológica, pero estableció una diferencia entre la investigación y los reconocimientos institucionales. Según planteó, estos últimos deberían reservarse para quienes hayan realizado aportes a la ciencia, la tecnología y la vida pública, siempre dentro del respeto a la democracia, tal como establecen el Estatuto universitario y la Constitución Nacional.

"Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido", anticipó.

El pronunciamiento suma un nuevo cuestionamiento al homenaje impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales y profundiza las diferencias internas en la UBA. Así, al pedido del Gobierno nacional para suspender la actividad se suma ahora la iniciativa del vicerrector para que la conducción universitaria también se pronuncie en contra.

Quién fue Mario Roberto Santucho y por qué genera polémica

Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y fue uno de los principales referentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), además de fundador y máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización guerrillera de orientación marxista que buscaba tomar el poder mediante la lucha armada.

Durante su actividad, el ERP protagonizó secuestros, ataques a instalaciones militares y otras acciones armadas, incluso durante gobiernos constitucionales. Entre los episodios más conocidos figuran el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, en 1974, y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, en 1975.

Mario Roberto Santucho fue uno de los principales dirigentes del PRT y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Santucho murió el 19 de julio de 1976, durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, en los primeros meses de la última dictadura militar.

Su figura continúa generando fuertes controversias por su participación en la lucha armada y el papel que desempeñó al frente del ERP. El homenaje impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales volvió a poner en discusión los criterios con los que las universidades públicas reconocen a protagonistas de la historia política argentina y los límites de la autonomía universitaria frente a los reclamos del Poder Ejecutivo.