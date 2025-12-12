El Gobierno aprobó la creación de estaciones de servicio móviles

estacion de servicio movil

La Resolución 504/2025 establece el procedimiento y las condiciones técnicas para la operación de depósitos portátiles utilizados para el abastecimiento minorista.

Con esta implementación, se busca constituir a las estaciones de servicio móviles como "una herramienta fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles en aquellas localidades que carecen de estaciones fijas en un radio considerable".

Otro de los objetivos es reducir distancias y costos del traslado de los consumidores y contribuir al desarrollo productivo de las economías regionales.

El comunicado del Gobierno de Javier Milei expresa que las estaciones móviles deberán cumplir con "estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales —como la NFPA385 y la UL-2085—, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados".

Cada unidad va a ser auditada por empresas externas habilitadas y tendrá que contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Según las fuentes oficiales, estas estaciones permiten una "rápida instalación y reubicación" en comparación con la construcción de instalaciones tradicionales que requieren de tanques ubicados por debajo de la tierra.