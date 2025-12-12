Ignacio Devitt: de las tabacaleras al Gobierno, de la mano de Manuel Adorni

El nombramiento despertó suspicacias tanto en el ámbito público como empresarial debido a que Devitt llega con la experiencia de haber trabajado una de las compañías más influyentes del país y lo hace en un momento en el que el Gobierno busca acelerar la aprobaciòn de su proyecto de reforma parlamentaria, una de las piezas centrales del nuevo paquete institucional que pretende impulsar Javier Milei.

Un "lobista" de Adorni en el Congreso

Según fuentes oficiales, Devitt reportará directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le encomendó la tarea de profundizar la llegada y el diálogo con los distintos bloques legislativos. La misión de Devitt es estratégica ya que debe coadyuvar para conseguir los votos necesarios para sacar adelante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Adorni ya hizo un diagnóstico y busca imprimirle su impronta a la relación entre ministerios.

Una designación polémica

La designación de Ignacio Devitt generó críticas entre quienes no avalan el avance de las grandes corporaciones empresarias dentro del Estado.

Particularmente en este caso, se cuestiona que un ex directivo de una tabacalera se convierta en pieza clave del Gobierno en momentos donde se discute la regulación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nicotina, un sector donde Philip Morris y otras multinacionales buscan expandir su participación.