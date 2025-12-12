Ignacio Devitt: de las tabacaleras al Gobierno, de la mano de Manuel Adorni

El ex ejecutivo de Massalin Particulares fue designado como funcionario de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia
Ignacio Devitt, quien hasta hace pocos días integraba el Departamento de Asuntos Públicos de Massalin Particulares -la filial local de la multinacional tabacalera Philip Morris International-, fue designado por el Gobierno como nuevo funcionario en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el área encargada de articular la relación entre la Casa Rosada y el Parlamento.
El nombramiento despertó suspicacias tanto en el ámbito público como empresarial debido a que Devitt llega con la experiencia de haber trabajado una de las compañías más influyentes del país y lo hace en un momento en el que el Gobierno busca acelerar la aprobaciòn de su proyecto de reforma parlamentaria, una de las piezas centrales del nuevo paquete institucional que pretende impulsar Javier Milei.
Según fuentes oficiales, Devitt reportará directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le encomendó la tarea de profundizar la llegada y el diálogo con los distintos bloques legislativos. La misión de Devitt es estratégica ya que debe coadyuvar para conseguir los votos necesarios para sacar adelante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.
La designación de Ignacio Devitt generó críticas entre quienes no avalan el avance de las grandes corporaciones empresarias dentro del Estado.
Particularmente en este caso, se cuestiona que un ex directivo de una tabacalera se convierta en pieza clave del Gobierno en momentos donde se discute la regulación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nicotina, un sector donde Philip Morris y otras multinacionales buscan expandir su participación.
