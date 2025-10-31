Hospital Garrahan: denuncian que sindicalistas tomaron la dirección

Fuentes de la administración del centro pediátrico informaron que los gremios ATE y APyT irrumpieron en el edificio de la dirección en una acción que calificaron como “violenta y extorsiva”.

“El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal”, señalaron desde el hospital.

De acuerdo con la versión institucional, la reacción gremial “deja en evidencia que no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”.

“Un sector de la izquierda intenta imponer sus intereses partidarios dentro del hospital, poniendo en riesgo la atención de miles de chicos. No vamos a permitir que prácticas de presión, violencia y apriete gremial se conviertan en método de funcionamiento”, añadieron las autoridades.

El Hospital continúa funcionando

Pese a la toma, desde la dirección aseguraron que el hospital continúa funcionando y que “el presupuesto está garantizado, los bonos remunerativos para el personal se mantienen y las obras por más de 30 mil millones de pesos avanzan con financiamiento propio”.

El comunicado concluye: “El Hospital Garrahan es una institución al servicio de los niños y sus familias. No es un espacio de militancia ni un botín gremial. Vamos a seguir defendiendo su misión, su prestigio, al equipo médico y, sobre todo, la atención de los pacientes”.

Adorni y Lugones repudiaron la toma de oficinas en el Garrahan

El vocero presidencial Manuel Adorni repudió la toma de oficinas en el Hospital Garrahan por parte de un grupo de sindicalistas y advirtió que "el reclamo no es salarial: es político".

"Mientras el Hospital Garrahan mejora su infraestructura, reabre quirófanos y compra equipamiento con fondos propios, algunos gremios vuelven a politizar, usando la violencia y tomando oficinas por la fuerza. El reclamo no es salarial: es político", se quejó el funcionario en su cuenta de X.

"Además la deuda impaga de IOMA por $6.369.371.432,19 sigue sin saldarse: ya es hora que la provincia de Buenos Aires se ponga al día", planteó.

También salió a pronunciarse el ministro de Salud, Mario Lugones, quien advirtió que no van a permitir "que la casta sindical ni los grupos violentos vuelvan a poner sus intereses por encima de los chicos".

"Para nosotros es claro: el que para no cobra, por eso quienes pararon 9 veces el último mes tuvieron descuentos en sus haberes. Queremos que el Garrahan sea el hospital pediátrico de referencia de toda América Latina, libre de quienes lo usaron como bandera política para su propio beneficio", agregó Lugones en su cuenta de X.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria dijo que "es tan claro que lo usan políticamente, que hacen esta medida justo el día que el Gobierno aumentó el presupuesto del hospital en $20 mil millones".

"Cada peso que antes se malgastaba, hoy se invierte en su equipo de salud, en tecnología y en obras. El hospital tiene las cuentas en orden y los recursos van a donde deben ir, a los que trabajan y a los pacientes. El Garrahan es de los chicos y sus familias, no de quienes lo utilizan únicamente para mantener sus privilegios y hacer política", cerró.