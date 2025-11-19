Imponen restricciones a las visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

De esta forma lo dispuso el Tribunal Oral Federal 2 después de la reunión que la ex mandataria mantuvo el lunes último con 9 economistas, que considerada como “una provocación”.

De esta forma, cada persona que quiera concurrir a San José 1111 deberá enviarle una solicitud a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cumpliendo una serie de requisitos.

“Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas”, dice el escrito.

Los motivos del fallo

La intención es mantener un control más estricto sobre las personas que acceden al departamento de la exmandataria, después de la controversia generada por la reunión con economistas.

En ese momento, el grupo de profesionales realizó los trámites para asistir a Constitución, pero nunca avisaron que irían juntos al encuentro.

El juez Jorge Gorini advirtió que no estaba autorizada una visita simultánea, sino de manera individual. De todos modos, hasta ahora, el trámite para ingresar a la casa Cristina Kirchner no especificaba ese requisito ni tampoco había un reglamento que lo establecía.

Mientras que la disposición judicial también sostuvo que se mantendrá una supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las nuevas reglas de conducta que fijó el Tribunal.