Incendios en la Patagonia: reclaman al Congreso una ley de Emergencia Ígnea "urgente"

El pedido fue acordado este martes en una reunión de trabajo realizada de manera virtual, de la que participaron los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; Chubut, Ignacio Torres; La Pampa, Sergio Ziliotto; Neuquén, Rolando Figueroa; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

230.000 hectáreas afectadas

Durante el encuentro, los gobernadores coincidieron en señalar la gravedad de la situación que atraviesa la Patagonia como consecuencia de los incendios registrados en los últimos meses. Según relevaron, en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Alerta en el sur

Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, subrayaron que la magnitud de los incendios exige recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

En ese marco, informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La eventual aprobación de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones afectadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.