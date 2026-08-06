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Incidentes frente al Congreso: la Policía de la Ciudad detuvo a nueve personas

La fuerza de seguridad porteña intervino para repeler las agresiones de los manifestantes. Los grupos violentos quemaron contenedores de basura, rompieron veredas y destrozaron los vidrios de un patrullero.

La Policía de la Ciudad detuvo este jueves por la noche a nueve personas por los incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso, donde se debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con la fuerza de seguridad porteña, los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Además, destrozaron los vidrios de un patrullero.

En medio de los enfrentamientos, la Policía de la Ciudad intervino para repeler las agresiones de los manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Los manifestantes destrozaron los vidrios de un patrullero.

Los manifestantes destrozaron los vidrios de un patrullero.

Mientras Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo se encuentran despejadas, los efectivos continúan recorriendo la zona para dispersar manifestantes.

Junto con los nueve detenidos por la Policía de la Ciudad, hubo otros tres arrestados por la Policía Federal.

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