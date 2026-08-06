Javier Milei se reunió con el presidente de Ecuador Daniel Noboa

Los funcionarios se reunieron en uno de los salones del Palacio de Carondolet con sus homólogos ecuatorianos para afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países, entre los que se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury.

El Gobierno ecuatoriano celebró este jueves que Argentina haya declarado a la banda criminal Chone Killers como organización terrorista, en coincidencia con el viaje del presidente Javier Milei a Quito.

"La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a Los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado", escribió en su cuenta de X el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

El funcionario afirmó que "la lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa" y que "ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz" de los ciudadanos.

Reimberg aseguró que la cooperación internacional es la "mayor fortaleza" que tienen en el combate a estos grupos y que la "impunidad se acabó".

Antes de esta designación, Argentina ya había declarado en octubre del año pasado como organizaciones terroristas a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país andino.

Estos tres grupos también fueron denominados como organizaciones terroristas extranjeras por el Gobierno del presidente Donald Trump. El último fue precisamente los Chone Killers, el pasado 1 de julio.