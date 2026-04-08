Incidentes entre la Policía y los manifestantes por la Ley de Glaciares: un detenido

Como se volvió habitual en cada sesión legislativa, las inmediaciones del Congreso fueron valladas desde temprano y copadas por efectivos de distintas fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.

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El despliegue incluyó camiones hidrantes, móviles policiales y patrullas motorizadas. Las vallas delimitan un perímetro amplio que restringe el acceso a manifestantes y transeúntes en los alrededores del Congreso de la Nación.

En ese contexto, durante las primeras horas del día fueron detenidos nueve activistas de Greenpeace que habían desplegado un cartel contra la reforma en el Monumento a los Dos Congresos. La intervención policial se produjo mientras los manifestantes realizaban una protesta pacífica para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.