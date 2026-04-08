Incidentes entre la Policía y los manifestantes por la Ley de Glaciares: un detenido

Ocurrió mientras en Diputados se debate una iniciativa impulsada por el Gobierno. Una mujer en situación de calle fue golpeada por los uniformados.
Una persona fue detenida por los incidentes se registran en la tarde de este miércoles entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados, según informaron fuentes policiales.
Hasta el momento se registró el arresto de una persona que participó de los desmanes en el Centro porteño mientras se trata el proyecto impulsado por el Gobierno.
Los, uniformados de las fuerzas de seguridad empujaron y tiraron a una mujer en situación de calle contra un contenedor, la cual tuvo que ser atendida y también golpearon a algunos de los periodistas que cubrían la marcha.
Los hechos se registraron en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes con el objetivo de que solo permanezcan en el Congreso.
Como se volvió habitual en cada sesión legislativa, las inmediaciones del Congreso fueron valladas desde temprano y copadas por efectivos de distintas fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.
El despliegue incluyó camiones hidrantes, móviles policiales y patrullas motorizadas. Las vallas delimitan un perímetro amplio que restringe el acceso a manifestantes y transeúntes en los alrededores del Congreso de la Nación.
En ese contexto, durante las primeras horas del día fueron detenidos nueve activistas de Greenpeace que habían desplegado un cartel contra la reforma en el Monumento a los Dos Congresos. La intervención policial se produjo mientras los manifestantes realizaban una protesta pacífica para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.
comentar