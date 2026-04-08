Modificación a la ley de Glaciares: Hay quórum e inició la sesión en Diputados

En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con el apoyo de su propio bloque y de los legisladores del PRO, la UCR, espacios provinciales y legisladores que responden a mandatarios de distritos mineros o alineados con el oficialismo, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán, gobernados por el peronismo.

Mientras que, desde el peronismo, el Frente de Izquierda y otros sectores votarán en contra de la iniciativa, debido a los daños ambientales y en las denuncias de posible connivencia entre los empresarios de las mineras y funcionarios provinciales y nacionales.

El pedido de sesión especial reunió firmas que ubican la base en torno a los 127 diputados, a apenas dos del quórum, con un margen para sumar adhesiones.

La ley fue impulsada desde las provincias cordilleranas con el objetivo de habilitar mayores inversiones en minería, en línea con el esquema de incentivos del RIGI.

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La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina (Ley 26.639) busca modificar la protección ambiental actual para permitir actividades económicas como la minería en las zonas preglaciares, limitando la protección a glaciares con "aporte hídrico relevante", al tiempo que transfiere facultades de inventario a las provincias, lo que generó fuertes críticas por el posible impacto hídrico y ambiental

Qué es el ambiente preglaciar y por qué es clave en la Ley de Glaciares

El ambiente preglaciar es una de las zonas más importantes dentro del sistema de protección establecido por la Ley de Glaciares en Argentina, ya que cumple un rol clave en la conservación del agua.

Se trata de áreas cercanas a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año y actúa como una reserva hídrica natural, regulando el flujo de agua hacia ríos y cuencas.

Estas regiones funcionan como una especie de “esponja” que acumula y libera agua de manera gradual, lo que resulta fundamental para el abastecimiento en distintas zonas del país.

El ambiente preglaciar está incluido dentro de la ley vigente, que limita ciertas actividades como la minería o la explotación de recursos para evitar impactos ambientales que puedan afectar estas reservas.

En el marco del debate por la reforma de la norma, este tipo de territorio se convirtió en uno de los puntos centrales, ya que cualquier modificación en su protección podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua.

De esta manera, el ambiente preglaciar no solo es relevante desde el punto de vista geográfico, sino también estratégico, por su vínculo directo con los recursos hídricos y el equilibrio ambiental.