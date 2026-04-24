Islas Malvinas: se filtró que EEUU dejaría de respaldar a Reino Unido ante el reclamo argentino

Una filtración del Pentágono puso en duda el respaldo de Estados Unidos a Reino Unido por Malvinas. Milei habló de una oportunidad para el reclamo argentino, pero Londres ratificó su postura.
Una filtración surgida en Estados Unidos alteró este viernes el tablero diplomático alrededor de la cuestión Malvinas y generó repercusiones tanto en Buenos Aires como en Londres. Documentos internos del Pentágono, revelados por Reuters y replicados por la Agencia Noticias Argentinas, indican que la administración de Donald Trump evaluaría revisar su tradicional respaldo a la soberanía británica sobre las islas como parte de una respuesta política a desacuerdos con aliados occidentales por la guerra con Irán.
La hipótesis, todavía no oficializada por Washington, encendió especulaciones por el eventual impacto que tendría un giro de esta magnitud. Desde la guerra de 1982, Estados Unidos mantuvo una posición favorable al Reino Unido, por lo que cualquier cambio supondría una señal diplomática de enorme peso.
Según la información difundida, el análisis formaría parte de una revisión más amplia sobre el apoyo estadounidense a territorios vinculados a antiguas potencias europeas. En ese marco, las Islas Malvinas habrían quedado incluidas en un paquete de eventuales presiones diplomáticas frente a la negativa de Londres de sumarse plenamente a operaciones militares impulsadas por Washington en Medio Oriente.
La posibilidad de una reconsideración de Washington tomó aún más relevancia por el actual acercamiento político entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei. En los últimos días, funcionarios estadounidenses destacaron la cooperación con Argentina en materia de defensa, seguridad e inteligencia, alimentando interpretaciones sobre un contexto favorable para el reclamo argentino.
En medio del revuelo, Javier Milei se refirió a las versiones y aseguró que su administración trabaja para recuperar soberanía sobre las islas. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de Argentina”, sostuvo el Presidente en declaraciones a un canal de streaming.
El mandatario insistió en que la cuestión debe abordarse con una estrategia racional y de largo plazo. “La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo con cerebro”, afirmó, y sumó una referencia al general George Marshall para reforzar su planteo: “Cerebro frío al servicio de un corazón caliente”.
Las declaraciones fueron interpretadas como una señal de cautela frente a un escenario sensible, aunque también como un intento de capitalizar políticamente un rumor diplomático que volvió a colocar el tema Malvinas en el centro de la agenda internacional.
En el oficialismo evitaron hablar de un cambio consumado en la postura de Washington, pero reconocieron que cualquier señal de debilitamiento del respaldo estadounidense a Londres podría tener valor político para el histórico reclamo argentino.
La respuesta británica no tardó en llegar. Desde Downing Street buscaron enfriar las especulaciones y ratificaron que la posición del Reino Unido sobre las islas “no ha cambiado” ni cambiará.
Un portavoz del primer ministro Keir Starmer aseguró que la soberanía británica sobre las Falklands sigue siendo incuestionable para Londres y reiteró que el principio de autodeterminación de los isleños continúa siendo la base de esa postura.
Según trascendió, el gobierno británico transmitió además esa posición a sucesivas administraciones estadounidenses y buscó restarle entidad a la posibilidad de una revisión real por parte de Washington.
Medios británicos como BBC y The Telegraph remarcaron que Londres volvió a apoyarse en el referéndum realizado en las islas, donde sus habitantes votaron por mantener su condición de territorio británico de ultramar, un argumento históricamente rechazado por la Argentina.
Un debate que vuelve al centro de la geopolítica
Aunque por ahora se trata de una evaluación interna filtrada y no de una decisión oficial, el episodio volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de una disputa geopolítica más amplia, atravesada por la guerra en Medio Oriente, las tensiones dentro de la OTAN y los reacomodamientos en la política exterior estadounidense.
Especialistas advierten que un cambio concreto en la postura de Washington sería difícil por el peso de la alianza estratégica con el Reino Unido. Sin embargo, el solo hecho de que esa posibilidad haya sido mencionada en documentos internos ya generó una señal política de fuerte impacto.
En Buenos Aires, el episodio fue leído como una muestra de que la discusión por Malvinas puede volver a tener proyección internacional en un contexto global atravesado por nuevas tensiones. Y aunque Londres buscó cerrar el debate, la filtración logró reabrir una discusión histórica que parecía congelada.
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