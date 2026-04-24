Islas Malvinas: se filtró que EEUU dejaría de respaldar a Reino Unido ante el reclamo argentino

Milei y una oportunidad para el reclamo argentino

En medio del revuelo, Javier Milei se refirió a las versiones y aseguró que su administración trabaja para recuperar soberanía sobre las islas. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de Argentina”, sostuvo el Presidente en declaraciones a un canal de streaming.

Javier Milei suma números negativos en su gestión y también malhumor social. Milei sostuvo que trabaja para recuperar las Malvinas y pidió avanzar en el reclamo de soberanía con una estrategia “criteriosa” y “con cerebro”.

El mandatario insistió en que la cuestión debe abordarse con una estrategia racional y de largo plazo. “La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo con cerebro”, afirmó, y sumó una referencia al general George Marshall para reforzar su planteo: “Cerebro frío al servicio de un corazón caliente”.

Las declaraciones fueron interpretadas como una señal de cautela frente a un escenario sensible, aunque también como un intento de capitalizar políticamente un rumor diplomático que volvió a colocar el tema Malvinas en el centro de la agenda internacional.

En el oficialismo evitaron hablar de un cambio consumado en la postura de Washington, pero reconocieron que cualquier señal de debilitamiento del respaldo estadounidense a Londres podría tener valor político para el histórico reclamo argentino.

Londres salió a desactivar el impacto

La respuesta británica no tardó en llegar. Desde Downing Street buscaron enfriar las especulaciones y ratificaron que la posición del Reino Unido sobre las islas “no ha cambiado” ni cambiará.

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer aseguró que la soberanía británica sobre las Falklands sigue siendo incuestionable para Londres y reiteró que el principio de autodeterminación de los isleños continúa siendo la base de esa postura.

Según trascendió, el gobierno británico transmitió además esa posición a sucesivas administraciones estadounidenses y buscó restarle entidad a la posibilidad de una revisión real por parte de Washington.

Medios británicos como BBC y The Telegraph remarcaron que Londres volvió a apoyarse en el referéndum realizado en las islas, donde sus habitantes votaron por mantener su condición de territorio británico de ultramar, un argumento históricamente rechazado por la Argentina.

Un debate que vuelve al centro de la geopolítica

Aunque por ahora se trata de una evaluación interna filtrada y no de una decisión oficial, el episodio volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de una disputa geopolítica más amplia, atravesada por la guerra en Medio Oriente, las tensiones dentro de la OTAN y los reacomodamientos en la política exterior estadounidense.

Especialistas advierten que un cambio concreto en la postura de Washington sería difícil por el peso de la alianza estratégica con el Reino Unido. Sin embargo, el solo hecho de que esa posibilidad haya sido mencionada en documentos internos ya generó una señal política de fuerte impacto.

En Buenos Aires, el episodio fue leído como una muestra de que la discusión por Malvinas puede volver a tener proyección internacional en un contexto global atravesado por nuevas tensiones. Y aunque Londres buscó cerrar el debate, la filtración logró reabrir una discusión histórica que parecía congelada.