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Quiénes son los funcionarios del Gobierno que adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otros integrantes del Ejecutivo de Javier Milei se sumaron al esquema de regularización tributaria. Mirá quiénes son y los beneficios que plantea este sistema a los contribuyentes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó este miércoles su incorporación al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, un sistema que permite reducir las exigencias respecto de las declaraciones juradas tradicionales, con el objetivo de evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores.

“Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina”, insistió uno de los colaboradores del funcionario al ser consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con la constancia de inscripción, el ministro coordinador requirió su inclusión en el régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. Para los registros de ARCA, desarrolla múltiples actividades económicas desde hace más de una década, entre ellas servicios personales.

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La constancia de inscripción presentada por Manuel Adorni.

Los otros funcionarios que adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Al igual que Adorni, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó una solicitud fechada el 7 de mayo pasado. "Más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen. Federico decidió utilizar una herramienta disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa vigente", argumentaron desde el entorno del funcionario.

La constancia de Sturzenegger de ARCA muestra que su actividad principal registrada es servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios, incorporada recién en julio de 2024, el mismo mes en que sumó asesoramiento y gestión empresarial.

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También lo hicieron Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni; el secretario de Justicia, Santiago Viola; y el titular de ARCA, Andrés Vázquez.

Lo mismo ocurrió con Santiago Oría, el documentalista de Milei y parte de su círculo más cercano; Manuel Vidal, asesor del estratega presidencial Santiago Caputo; y el exdiputado José Luis Espert, que el año pasado debió renunciar a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Provincia por sus vínculos con Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

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