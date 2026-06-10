El Gobierno y las universidades sellaron un acuerdo salarial del 24,3%

Habrá un incremento del 24,33% en dos tramos, con un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. La recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.

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Otros aspectos del acuerdo

Hay otros puntos que se conversaron y se saldaron: habrá un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y, a pedir de la Universidad de Buenos Aires, se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.

Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.

El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.