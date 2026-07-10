Marcela Pagano trató de "mentiroso" e "ignorante" al presidente Javier Milei

3)Trigo, maíz, soja, miel.

4) Somos líderes mundiales en limón.

5) Sumá el gas y el petróleo de Vaca Muerta y el litio del norte.

6) Producimos satélites propios: ARSAT, SAOCOM.

7) Producimos reactores nucleares que INVAP le vende a Australia, Egipto y Holanda. Esos mismos que quiere privatizar.

Inventamos acá el trigo HB4, resistente a la sequía.

7) Biromes y Dulce de Leche? También.

8) Producimos software que salió a conquistar el mundo: Mercado Libre, Globant y una camada de unicornios que facturan en dólares.

9) Producimos 3 premios Nobel en ciencia, autos, maquinaria agrícola, medicina, cine ganador del Oscar.

10) también tuvimos a Maradona, lo tenemos a Messi y si quiere hablar de tenis acaso olvida la gloria de Vilas y Sabatini? Y la Legión Argentina?

Producción argentina que se apaga

“En Argentina, Presidente, producimos campeones del mundo. Ahora hablemos de lo que Ud evita decir: Sabe qué SÍ dejamos de producir, Presidente? Trabajo”, advirtió Pagano.

La legisladora apuntó a que: “su apertura de importaciones sin plan pone en riesgo más de 400.000 puestos. El 65% en la industria: textil, calzado, madera, metalmecánica, electrónica. Cada fábrica que cierra es producción argentina que se apaga. Para el Gobierno, la industria nacional es un “parásito”.

“Para mí es el laburo de miles de PyMEs y de familias que se levantan cada día a producir”, dijo Pagano y remarcó que los argentinos “no somos “dulce de leche y biromes”. Somos un país que puede producir de todo. Lo que falta Presidente es un gobierno que lo defienda”, concluyó la legisladora.