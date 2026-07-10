Marcela Pagano trató de "mentiroso" e "ignorante" al presidente Javier Milei

Marcela Pagano, exdiputada libertaria, cargó contra el mandatario al afirmar que las “importaciones sin plan pone en riesgo más de 400.000 puestos”.
La diputada Marcela Pagano criticó al presidente Javier Milei, al afirmar que Argentina es un país “que puede producir de todo. Lo que falta, Presidente, es un gobierno que lo defienda”.
Pagano, quien fuera integrante desde el comienzo del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, y ahora integra el de “Coherencia”, salió al cruce del mandatario: “Además de mentiroso, Presidente Javier Milei, también demuestra ser un ignorante”.
“ Lamentablemente no tiene idea de lo que produce este país. Lo ayudo para que no haga más papelones”, dijo la legisladora a través de la red social X, y enumeró:
1) Producimos la mejor carne del mundo. 2)Vino Malbec que se toma en los cinco continentes.
3)Trigo, maíz, soja, miel.
4) Somos líderes mundiales en limón.
5) Sumá el gas y el petróleo de Vaca Muerta y el litio del norte.
6) Producimos satélites propios: ARSAT, SAOCOM.
7) Producimos reactores nucleares que INVAP le vende a Australia, Egipto y Holanda. Esos mismos que quiere privatizar.
Inventamos acá el trigo HB4, resistente a la sequía.
7) Biromes y Dulce de Leche? También.
8) Producimos software que salió a conquistar el mundo: Mercado Libre, Globant y una camada de unicornios que facturan en dólares.
9) Producimos 3 premios Nobel en ciencia, autos, maquinaria agrícola, medicina, cine ganador del Oscar.
10) también tuvimos a Maradona, lo tenemos a Messi y si quiere hablar de tenis acaso olvida la gloria de Vilas y Sabatini? Y la Legión Argentina?
“En Argentina, Presidente, producimos campeones del mundo. Ahora hablemos de lo que Ud evita decir: Sabe qué SÍ dejamos de producir, Presidente? Trabajo”, advirtió Pagano.
La legisladora apuntó a que: “su apertura de importaciones sin plan pone en riesgo más de 400.000 puestos. El 65% en la industria: textil, calzado, madera, metalmecánica, electrónica. Cada fábrica que cierra es producción argentina que se apaga. Para el Gobierno, la industria nacional es un “parásito”.
“Para mí es el laburo de miles de PyMEs y de familias que se levantan cada día a producir”, dijo Pagano y remarcó que los argentinos “no somos “dulce de leche y biromes”. Somos un país que puede producir de todo. Lo que falta Presidente es un gobierno que lo defienda”, concluyó la legisladora.
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