Javier Milei ensaya con su grupo para el show en el Movistar Arena: "Vení, probá la banda"

A través de su cuenta de X, el líder de La Libertad Avanza citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que presenció el ensayo. “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.

Milei trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete. La “banda presidencial” está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra. Además, se lo ve Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora nacional Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

Sturzenegger, que también subirá al escenario para el desarrollo teórico del nuevo libro económico, expresó: “Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial (@b_presidencial) para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!”.

Este lunes, a las 18, luego de subir al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, Milei protagonizará un breve recital y minutos después dará lugar a la segunda instancia del evento que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje. Escoltarán al mandatario en el segundo tramo de la convocatoria el diputado y candidato libertario José Luis Espert, en un gesto reivindicativo en medio del escándalo por sus vínculos con “Fred” Machado; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.

El nuevo libro del Presidente tiene 576 página, en las que expone las bases y fundamentos detrás las decisiones de su administración desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 en Argentina. La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo en pre venta, incluye discursos y ensayos del libertario y apunta a desmenuzar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.

La reseña elaborada por la editorial Hojas del Sur anticipa: “El lector podrá adentrarse en ‘la cocina del milagro’ y lograr entender el marco teórico que sustenta ‘la receta’ que nos salvó de la que hubiese sido una crisis política, social y económica sin precedentes”.