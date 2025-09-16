Política |

Javier Milei mantuvo se reunió con Santiago Peña en Paraguay

Luego de su discurso en la CPAC, el presidente se reunió con su par paraguayo en Asunción. La agenda oficial se extenderá hasta el miércoles.

El presidente Javier Milei mantuvo en el mediodía de este martes una reunión bilateral con su par de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de López, la casa de Gobierno ubicada en la capital, Asunción.

Luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra en el país vecino, el mandatario concretó un nuevo encuentro con su par, de los pocos jefes de Estado afines a su ideología en la región.

Durante el intercambio que incluyó un almuerzo estuvo presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien integró la reducida comitiva que protagoniza el viaje exprés.

La sintonía entre Milei y Peña no es novedad. No solo se entrevistaron en más de una oportunidad sino que el paraguayo fue el primero de los jefes de Estado latinoamericano que viajó oficialmente a la Argentina reunirse con el libertario a días de asumir.

El discurso en la CPAC

Esta mañana, el libertario, durante su discurso en la conferencia conservadora planteó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, y destacó que “desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”.

“Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, ponderó durante su discurso, y completó: “Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece”.

La realidad del bloque regional del Mercosur formó parte del extenso temario en común entre ambos mandatarios.

El Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) a las 18.15.

En agenda, para el miércoles a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado. Luego regresará al país.

