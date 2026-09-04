Javier Milei : Mi objetivo es terminar para siempre con la maldita inflación"

En otro tramo sostuvo que tras las elecciones del próximo año, el oficialismo va a "incrementar" la cantidad de diputados y va a quedar "a dos senadores del quórum", mientras que agregó: "Ahí van a ver lo que es acelerar a fondo".

También hizo una alusión al tema delas Islas Malvinas, tras sus recientes anuncios, al señalar que la inversiones que están llegando al país posiciona a la Argentina mejor en el tablero geopolítico.

“Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, dijo.

“La mora no sube porque los argentinos se hayan vuelto menos responsables de un día para el otro, sino porque hay millones de personas y pymes que no calificaban para tomar una deuda y hoy sí”, aseguró.

Según el mandatario, hace tres años “solo un selecto grupo sobrecalificado con garantías de sobra” podía acceder a la deuda. “Es como criticar el aumento de accidentes tras la masificación de los automóviles. Es la misma tontería”, sostuvo.

Milei analizó que las entidades de crédito tuvieron que “recalibrar su mecanismo de evaluación de riesgo”. “Durante años, los bancos le prestaron al Estado en vez de a la gente y perdieron el conocimiento de clientes que generan los años de un sistema financiero funcional. Esto ha tenido como resultado un nivel de morosidad que se soluciona únicamente con una negociación entre deudores y acreedores”, expuso.

Caputo reafirmó el rumbo del programa económico

Previamente a la palabra del Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y sostuvo que “nadie puede estar en contra” de una causa que “une a todos los argentinos”.

Ante los comentarios acerca del timing del anuncio del Gobierno, el funcionario afirmó que “el momento es el adecuado” y resaltó la figura del Jefe de Estado.

“No es lo mismo hacer un reclamo cuando no sos nadie que cuando sos una persona muy tenida en cuenta”, dijo en la 47° Conferencia Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú.

El ministro económico relacionó la importancia de Argentina en el evento del G20 en Estados Unidos, donde contó que el país es un "ejemplo" para el resto de las naciones.

El Presidente viajó acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También participarán de la jornada el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y el titular del comité organizador, Ezequiel Mirazón.

Un “tractorazo yerbatero”

La visita presidencial está acompañada por un “tractorazo yerbatero” convocado por productores y trabajadores de las economías regionales, que reclaman por la crisis de rentabilidad del sector y cuestionan los efectos de la desregulación económica, según informaron organizadores de la protesta a la prensa local.

En cuanto al reclamode los productores, está vinculado con la pérdida de rentabilidad que atraviesa la actividad después de la desregulación económica.

En ese marco, los manifestantes reclaman que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) vuelva a tener la facultad de fijar precios mínimos de resguardo. La protesta coincidirá con la primera visita de Milei a Misiones y con su exposición ante empresarios y economistas en Puerto Iguazú.