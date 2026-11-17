“Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año”, agregó el Presidente durante el encuentro organizado en el Palacio Libertad.

Por otro lado, Milei reivindicó el ajuste de las cuentas públicas y aseguró: “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”. También contó que, ante un pedido de más recursos de sus ministros, les exigió un recorte adicional del gasto del 10%.

En ese contexto, ratificó que continuará reduciendo impuestos, a los que volvió a definir como “un robo”, y proyectó que, en el escenario base de su programa hasta 2031, las rebajas permitirán devolverles a los argentinos el equivalente a U$S500.000 millones. “Vamos a seguir bajando el gasto y devolviéndole el dinero a los creadores de riqueza, no a los que la destruyen”, dijo.

Después de admitir que la inflación no baja al ritmo que pretende el Ejecutivo, Milei destacó que la recomposición tarifaria está completada en cerca de un 95% y que su gobierno sacó “a 12 millones de personas de la pobreza". "No somos Suiza, pero la dirección es la correcta", concluyó.