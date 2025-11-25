Política |

Javier Milei recibió al canciller de Israel, Gideon Sa'ar

La audiencia se concretó en la Casa Rosada. El Presidente estuvo acompañado por el canciller argentino Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la Casa Rosada.

Del encuentro también participaron ostros dos funcionarios israelíes: el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Milei fue respaldado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

El canciller israelí arribó este martes a Buenos Aires acompañado por un grupo de empresarios de su país interesados en explorar oportunidades de inversión en la región. Durante el primero de los dos días de estadía.

Además de la reunión con Milei, Sa’ar tiene en agenda otros encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros salientes de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri.

