La Ciudad de Buenos Aires se tiñó con los colores de Venezuela: "Del lado de la libertad"

Desde sus redes sociales, Macri sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires siempre ha estado, está y estará del lado de la libertad” y afirmó que el 3 de enero de 2026 “quedará marcado como un día histórico” no sólo desde lo político, sino también desde lo humano, al representar “la posibilidad de vivir sin miedo”.

El 3 de enero de 2026 quedará marcado como un día histórico para cada venezolano y para millones de personas en todo el mundo. No solo por un hecho político, sino por algo mucho más profundo: la… pic.twitter.com/wteTF0GnTw — Jorge Macri (@jorgemacri) January 4, 2026

En ese contexto, el jefe de Gobierno denunció que durante años “la dictadura de Nicolás Maduro le arrebató a Venezuela lo más básico y esencial para el ser humano: su libertad”, en referencia a la imposibilidad de expresarse, trabajar y proyectar una vida sin el control del Estado. También recordó que Buenos Aires fue destino de miles de venezolanos que debieron emigrar “huyendo del hambre y la persecución política” y ayer festejaron la captura del dirigente chavista en las calles del centro porteño.

A su vez, Macri sostuvo que frente a regímenes que persiguen a quienes piensan distinto, anulan derechos y utilizan el terror como método de sometimiento, “no hay neutralidad posible”, y advirtió que la indiferencia, en esos casos, “es complicidad”. “En momentos como este, sólo hay un lado correcto de la historia”, subrayó.

obeliscovenezuela2.jpg El Planetario también se iluminó con los colores de la bandera venezolana.

"Y Buenos Aires, con su compromiso inquebrantable, siempre estuvo, está y estará de ese lado: el de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Su historia, su presente y su futuro están marcados por la defensa de estos valores fundamentales", concluyó.

La iluminación del Obelisco, el Planetario y el Puente de la Mujer se sumó a una serie de gestos institucionales de la Ciudad en respaldo a la causa venezolana.