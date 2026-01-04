La Ciudad de Buenos Aires se tiñó con los colores de Venezuela: "Del lado de la libertad"

El Obelisco fue uno de los lugares que se iluminó de amarillo, azul y rojo para celebrar la caída de Nicolás Maduro. "Buenos Aires siempre estará del lado de la libertad, la justicia y la dignidad humana", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
El Obelisco y otros lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminaron con los colores de la bandera de Venezuela, en una señal de respaldo a su pueblo. La acción fue acompañada por un mensaje público del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien expresó una fuerte postura contra Nicolás Maduro y a favor de la defensa de los derechos humanos.
Desde sus redes sociales, Macri sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires siempre ha estado, está y estará del lado de la libertad” y afirmó que el 3 de enero de 2026 “quedará marcado como un día histórico” no sólo desde lo político, sino también desde lo humano, al representar “la posibilidad de vivir sin miedo”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno denunció que durante años “la dictadura de Nicolás Maduro le arrebató a Venezuela lo más básico y esencial para el ser humano: su libertad”, en referencia a la imposibilidad de expresarse, trabajar y proyectar una vida sin el control del Estado. También recordó que Buenos Aires fue destino de miles de venezolanos que debieron emigrar “huyendo del hambre y la persecución política” y ayer festejaron la captura del dirigente chavista en las calles del centro porteño.
A su vez, Macri sostuvo que frente a regímenes que persiguen a quienes piensan distinto, anulan derechos y utilizan el terror como método de sometimiento, “no hay neutralidad posible”, y advirtió que la indiferencia, en esos casos, “es complicidad”. “En momentos como este, sólo hay un lado correcto de la historia”, subrayó.
"Y Buenos Aires, con su compromiso inquebrantable, siempre estuvo, está y estará de ese lado: el de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Su historia, su presente y su futuro están marcados por la defensa de estos valores fundamentales", concluyó.
La iluminación del Obelisco, el Planetario y el Puente de la Mujer se sumó a una serie de gestos institucionales de la Ciudad en respaldo a la causa venezolana.