Javier Milei viajó a Estados Unidos y este martes se reúne con Donald Trump

A las 20.30, el vuelo con la comitiva oficial partió hacia EE.UU. Junto con Milei, viajaron su hermana Karina; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero Manuel Adorni.

trumpymilewashington3.jfif Milei y Trump buscarán avanzar en un respaldo económico de EE.UU. al gobierno argentino.

De acuerdo con el cronograma de actividades, el Presidente asistirá a las 10.45 a la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión entre ambos jefes de Estado. Se espera que el líder republicano ratifique el respaldo de su gobierno a Milei y la predisposición a presentar un auxilio financiero, algo que el propio libertario confirmó que se está negociando con el Tesoro norteamericano.

Sucede en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino, debido a las incógnitas que existen en el mercado acerca de si el país cuenta con los dólares para poder afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

La agenda de Javier Milei en Nueva York

Después de la reunión con Trump, Milei se verá con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, luego de que el organismo de crédito manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta reunión se reprogramó, porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener este lunes en medio del plan de vuelo original previsto para el domingo. También participarán el canciller Gerardo Werthein, Luis Caputo, Karina Milei y Adorni.

georgievaabrazomilei.webp Milei verá a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, después de la cumbre con Trump.

En su última actividad del día, el libertario participará de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

El miércoles a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.