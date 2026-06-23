Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia y apuesta a invalidar los videos de los dólares

Mientras tanto, la investigación avanza con distintas medidas patrimoniales sobre Insaurralde, Cirio y Sofía Clerici. El objetivo de los investigadores es establecer si los bienes y movimientos económicos de los involucrados guardan relación con las sumas que aparecen en el material incorporado a la causa. Las imágenes difundidas durante el fin de semana muestran a la conductora dentro de un vestidor donde se observan fajos de dólares almacenados en bolsas, valijas y cajones, algunos de ellos termosellados. La Justicia intenta determinar el origen del dinero, además de precisar cuándo y dónde fue realizada la filmación.

El expediente se abrió en septiembre de 2023 tras el denominado "yategate", cuando trascendieron fotografías de Insaurralde junto a Clerici a bordo del yate "Bandido" en Marbella. Aquella revelación derivó en la salida del entonces funcionario bonaerense y dio inicio a una investigación centrada en su evolución patrimonial y presuntas maniobras de lavado de dinero.

En marzo de este año comenzaron nuevos peritajes sobre los bienes del exfuncionario. Los fiscales consideran que existiría una marcada diferencia entre sus ingresos declarados y el patrimonio acumulado, motivo por el cual solicitaron declaraciones indagatorias tanto para él como para otras personas investigadas como supuestos testaferros.

La intimación a la conductora llegó después de varios allanamientos realizados en inmuebles vinculados a ella y a Elías Piccirillo. Durante esos procedimientos se secuestraron cerca de 19.000 dólares en efectivo y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la presentadora. Por otro lado, Piccirillo también entregó su teléfono celular junto con la clave de acceso, aunque los investigadores informaron que el material que buscaban no fue encontrado en ese dispositivo.

jesica-cirio-separarse-su-marido-elias-picirillo Fueron allanadas las casas de Jesica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de los videos.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la conductora aseguró que los videos corresponden a “manipulaciones digitales”. Además, sostuvo que desarrolla actividades privadas desde los 18 años, defendió el origen de su patrimonio y afirmó que todos sus ingresos fueron declarados ante los organismos fiscales sin recibir observaciones por inconsistencias económicas.