Jorge Macri salió a defender una candidatura del PRO en las elecciones de 2027

"Tenemos un lugar en la política argentina", sostuvo el jefe de Gobierno porteño. Fue luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijera que una posible postulación de Mauricio Macri beneficiaría al kirchnerismo.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apoyó este domingo un lugar propio para el PRO en las elecciones del próximo año y rechazó que una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri beneficie al kirchnerismo, tal como expresaron desde La Libertad Avanza en las últimas horas.
“El PRO tiene, sin dudas, un lugar en la política argentina”, sostuvo el alcalde de la Ciudad. Además, destacó que el partido fundado por su primo llegará con una identidad clara a los comicios de 2027 y sumó: "Nacimos a la política con el kirchnerismo enfrente (...), así que vamos a hacer todo lo posible para que eso no vuelva".
Jorge Macri se manifestó luego de las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había considerado que una eventual postulacion del expresidente "le haría un favor al kirchnerismo", porque le restaría votos a Javier Milei, que se ilusiona con ir por la reelección.
"No comparto, todo el mundo tiene derecho a competir y a hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se resuelven (las posibles alianzas), cómo se compite, a favor de quién. Está claro que, si hay algo en lo que nosotros somos muy celosos, es que el kirchnerismo no vuelva", respondió el jefe de Gobierno.
El último viernes, Mauricio Macri encabezó un acto partidario en Vicente López, donde volvió a dejar en claro sus diferencias con LLA. "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance", dijo durante la actividad que formó parte de su gira 'Próximo Paso', con la que busca reposicionar al partido para la contienda electoral de 2027.
“Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”, continuó el exmandatario.
"El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, sostuvo el titular del partido amarillo, que viene de publicar en los últimos días dos comunicados críticos hacia la gestión de LLA.
En declaraciones radiales, el jefe de Gobierno respaldó el megaoperativo de seguridad que se realizó en 15 villas porteñas durante los últimos días, como parte de una política sostenida y no como una acción aislada. El resultado del accionar de la Policía fue 27 detenidos, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y 25 comercios clausurados.
“Hay que combatir el prejuicio de que todo lo que pasa afuera de la villa es bueno y todo lo que pasa dentro es malo. Queremos garantizar un estilo de vida que respete al otro. No lo hacemos solo en las villas, lo hacemos en todos lados”, dijo Jorge Macri y subrayó: “Hay que entender que la Ciudad es una sola y que la política que llevamos durante un tiempo en las villas fracasó”.
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