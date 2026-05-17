Jorge Macri salió a defender una candidatura del PRO en las elecciones de 2027

El último viernes, Mauricio Macri encabezó un acto partidario en Vicente López, donde volvió a dejar en claro sus diferencias con LLA. "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance", dijo durante la actividad que formó parte de su gira 'Próximo Paso', con la que busca reposicionar al partido para la contienda electoral de 2027.

“Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”, continuó el exmandatario.

"El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, sostuvo el titular del partido amarillo, que viene de publicar en los últimos días dos comunicados críticos hacia la gestión de LLA.

Jorge Macri defendió los operativos en las villas de CABA

En declaraciones radiales, el jefe de Gobierno respaldó el megaoperativo de seguridad que se realizó en 15 villas porteñas durante los últimos días, como parte de una política sostenida y no como una acción aislada. El resultado del accionar de la Policía fue 27 detenidos, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y 25 comercios clausurados.

“Hay que combatir el prejuicio de que todo lo que pasa afuera de la villa es bueno y todo lo que pasa dentro es malo. Queremos garantizar un estilo de vida que respete al otro. No lo hacemos solo en las villas, lo hacemos en todos lados”, dijo Jorge Macri y subrayó: “Hay que entender que la Ciudad es una sola y que la política que llevamos durante un tiempo en las villas fracasó”.