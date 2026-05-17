Javier Milei piensa en 2027 y La Libertad Avanza analiza acuerdos electorales con las provincias

El oficialismo empieza a desplegar su estrategia de cara a los comicios del próximo año. En paralelo, busca avanzar con la mayor cantidad de leyes en el Congreso. Quiénes son los gobernadores con los que podría revalidar alianzas.
Con tiempo de sobra, La Libertad Avanza (LLA) empieza a pensar las estrategias que desplegará para cerrar acuerdos electorales que le permitan concretar el deseo reeleccionista de Javier Milei en las presidenciales de 2027 y, a la par, avanzar en la sanción de la mayor cantidad de leyes en el Congreso.
El plazo para oficializar las decisiones que comienzan a madurarse tendrá lugar pasado el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio y culminará el 16 de julio. Sin embargo, el armado que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene algunas aproximaciones preliminares del tema.
Según fuentes oficiales, la determinación de LLA es competir en las cinco provincias en las que gobierna peronismo. Para eso, presentará candidatos propios para hacerse del poder en Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y Formosa. En paralelo, también está tomada la definición de avanzar cerrar acuerdos con los gobernadores aliados, de buena sintonía con la Casa Rosada.
La intención del oficialismo revalidar las alianzas con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), terna que podría ampliarse a futuro. Se trata de los primeros en ser convocados por la mesa electoral que encabeza Karina Milei, secundada por "Lule" Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli.
En el ecosistema de provincias figuran en un segundo escalafón otras de buen vínculo, “permeables a futuros entendimientos”, pero que cuyos casos deberán analizarse con mayor detenimiento entrada la fecha. “No nos podemos relajar hasta que pase el Mundial”, precisó un funcionario del riñón del karinismo. Lo cierto es que, a la par, LLA debe negociar con los mismos actores para encaminar la agenda legislativa diseñada por la mesa política con intención de sancionar la mayor cantidad de leyes posibles.
El grupo de pendientes lo integran Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán), los últimos dos sin capacidad de reelegir. Con Jaldo la situación se complejiza, debido a la interna del peronismo tensada por el sector que responde a Juan Manzur.
El caso de Misiones también supone una complejidad abierta entre la tensión que detectan entre el mandatario provincial, Hugo Passalacqua, con planes de ir por un mandato más, y el dirigente Carlos Rovira, que maneja los resortes electorales de la provincia.
Por orden directa de Karina Milei, los alfiles libertarios aspiran a potenciar el sello en provincias grandes como Córdoba. Con Martín Llaryora crítico de la gestión nacional, el espacio violeta competirá por la provincia y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, pica en punta para encabezar la boleta.
Algo similar podría ocurrir con Santa Fe, aunque en el campamento libertario se cuidan por brindan definiciones y dejan abierta la puerta a la posibilidad de entablar conversaciones. El caso de Chubut, donde gobierna Ignacio Torres del PRO, todavía es un enigma. En un gris figuran Salta, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
En Casa Rosada remarcan que, antes de sentarse a cerrar acuerdos, deben tratar varios proyectos en el Congreso, por lo que ven con buenos ojos encarar las negociaciones pasada la etapa legislativa. Sin embargo, desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, contraponen la necesidad de establecer acuerdos macro para blindar la gobernabilidad de la gestión: “Es necesario articular los acuerdos que se necesiten para garantizar la reelección y, además, tener el Congreso ordenado”.
*Con información de la agencia Noticias Argentinas