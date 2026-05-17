Javier Milei piensa en 2027 y La Libertad Avanza analiza acuerdos electorales con las provincias

La mesa política se reunió ayer durante poco más de una hora y media. La mesa política comienza a mover las fichas rumbo a las elecciones del próximo año.

Las negociaciones con las provincias

En el ecosistema de provincias figuran en un segundo escalafón otras de buen vínculo, “permeables a futuros entendimientos”, pero que cuyos casos deberán analizarse con mayor detenimiento entrada la fecha. “No nos podemos relajar hasta que pase el Mundial”, precisó un funcionario del riñón del karinismo. Lo cierto es que, a la par, LLA debe negociar con los mismos actores para encaminar la agenda legislativa diseñada por la mesa política con intención de sancionar la mayor cantidad de leyes posibles.

El grupo de pendientes lo integran Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán), los últimos dos sin capacidad de reelegir. Con Jaldo la situación se complejiza, debido a la interna del peronismo tensada por el sector que responde a Juan Manzur.

El caso de Misiones también supone una complejidad abierta entre la tensión que detectan entre el mandatario provincial, Hugo Passalacqua, con planes de ir por un mandato más, y el dirigente Carlos Rovira, que maneja los resortes electorales de la provincia.

Por orden directa de Karina Milei, los alfiles libertarios aspiran a potenciar el sello en provincias grandes como Córdoba. Con Martín Llaryora crítico de la gestión nacional, el espacio violeta competirá por la provincia y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, pica en punta para encabezar la boleta.

Algo similar podría ocurrir con Santa Fe, aunque en el campamento libertario se cuidan por brindan definiciones y dejan abierta la puerta a la posibilidad de entablar conversaciones. El caso de Chubut, donde gobierna Ignacio Torres del PRO, todavía es un enigma. En un gris figuran Salta, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.

En Casa Rosada remarcan que, antes de sentarse a cerrar acuerdos, deben tratar varios proyectos en el Congreso, por lo que ven con buenos ojos encarar las negociaciones pasada la etapa legislativa. Sin embargo, desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, contraponen la necesidad de establecer acuerdos macro para blindar la gobernabilidad de la gestión: “Es necesario articular los acuerdos que se necesiten para garantizar la reelección y, además, tener el Congreso ordenado”.

*Con información de la agencia Noticias Argentinas