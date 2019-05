Julio Bárbaro: "Entre Cristina Kirchner y Macri, hoy votaría a Cristina"

"No hay ninguna posibilidad de que gane las elecciones, es un pobre tipo que vive el día a día, y el único gesto de grandeza de Mauricio sería correrse y dejarle lugar a María Eugenia Vidal, y echar a Marcos Peña para empezar a hablar. Este es un Gobierno que echa a los talentosos, como Carlos Melconian, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Federico Pinedo. No les da la cabeza. Hay un odio al talento", aseguró.

El ex diputado nacional fue más allá y dijo que "entre Cristina Kirchner y Macri, hoy votaría por Cristina. Aunque trataría de no votar, tengo 77 años y puedo no votar".

Bárbaro calificó al gobierno oficialista como “el fracaso de los incapaces”. "Si (Cambiemos) hubiera acertado en algo, Cristina no tendría nada que decir, ni hubiera hecho el libro, en esta decadencia de Macri la gente dice que con Cristina vivía mejor, y vivía mejor. Hoy por hoy, la gente va a votar a Cristina. Asumámos, aceptémoslo", dijo en diálogo con América.

ADEMÁS:

El FMI sobre la vuelta de Cristina: "No le tememos a nada"

Autocrítica oficial por ir divididos en Córdoba

Por otro lado, el dirigente calificó de "brutos" a los funcionarios del Gobierno. “ Vos me decís, '¡los anteriores eran ladrones!', bueno, sí, pero el bruto es más dañino que el ladrón. Y estos son brutos para el campeonato; lo que están haciendo con el dólar les va a estallar", lamentó.

Cómo responsables del "fracaso" del Gobierno, Bárbaro apuntó contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y contra el consultor ecuatoriano, Jaime Durán Barba. "Desprecia la política, es una lacra que llama a la guerra y después huye", afirmó el peronista.