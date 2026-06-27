Karina Milei despidió a Adorni: "Una persona íntegra y valiosa"

La funcionaria definió al ex jefe de Gabinete como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” dentro del equipo presidencial y aseguró que su decisión de abandonar el cargo fue comprendida y acompañada por la Casa Rosada.

El mensaje tuvo como eje central la explicación que Adorni había dado en su carta dirigida al Presidente, donde señaló que decidió dar un paso al costado luego de meses de cuestionamientos públicos y denuncias que, según afirmó, terminaron afectando a su entorno personal.

“Sabemos del difícil -e inmerecido- momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, escribió Karina Milei.

El primer respaldo para el ex jefe de Gabinete

La publicación representó la primera reacción pública de uno de los integrantes del círculo más cercano al Presidente tras la salida de Adorni y reforzó la postura oficial de que la renuncia estuvo vinculada a motivos personales y familiares, y no a diferencias políticas dentro de la administración libertaria.

En su carta de despedida, Adorni había asegurado que sufrió “interminables ataques mediáticos” y denunció que las críticas alcanzaron también a su esposa, sus hijos, familiares, amigos y personas cercanas. Además, sostuvo que el nivel de exposición y desgaste lo llevó a priorizar la protección de su círculo íntimo.

Sin embargo, el ex funcionario dejó en claro que mantiene su respaldo al proyecto político de Milei y afirmó que continuará acompañando la gestión desde el lugar que le corresponda.

En ese sentido, Karina Milei destacó el rol que Adorni tuvo desde el inicio de la administración y remarcó el aporte que realizó al espacio oficialista. “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, afirmó.

El intercambio entre ambos dirigentes dejó expuesta una salida enmarcada en un clima de reconocimiento mutuo, luego de que Adorni también dedicara parte de su carta a agradecer al Presidente y a la secretaria General de la Presidencia por la confianza recibida durante su paso por el Gobierno.

La despedida del ex jefe de Gabinete se produce en medio de una reconfiguración del equipo presidencial, que busca darle una nueva dinámica al área de coordinación política tras una etapa marcada por tensiones y cuestionamientos.