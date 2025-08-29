Karina Milei suspendió su viaje a Olavarría y Azul

La Secretaria General de la Presidencia fue notificada sobre posibles tormentas en la zona que podrían poner en duda su viaje aéreo, por lo que canceló su visita, donde se iba a mostrar con candidatos libertarios, a una semana de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Mientras que también tenía previsto visitar la localidad Azul, que se encuentra a pocos kilómetros de Olavarría, en el marco de la campaña electoral.

Mientras que también se filtraron audios de la Secretaria General de la Presidencia en una reunión privada, aunque no sobre supuestas maniobras de corrupción.

karina-milei-y-martin-menem Martin Menem hace tambalear la estrategia de Karina Milei.

Repudios en Corrientes y el Lomas de Zamora

Por su parte, Karina Milei y Santiago Caputo, presidente de la Cámara de Diputados, fueron repudiados por manifestantes en su visita a Corrientes de este jueves.

La idea de la hermana del mandatario es volver a viajar a la provincia mesopotámica, donde los libertarios llevan al diputado Lisandro Almirón como candidato a la gobernación.

Si bien no tienen encuestas alentadoras, el Gobierno busca mostrar territorialidad y defender el armado electoral en la provincia.

El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, dijo que cuando llegaron a la peatonal se encontraron "con un cuadro de agresión e insultos que no tienen sentido".

Desde La Libertad Avanza responsabilizaron al gobernador Gustavo Valdés, a quien acusaron de “empañar el cierre de campaña” con militantes identificados con su espacio. Desde la administración provincial, en cambio, señalaron que la seguridad estaba a cargo de la Policía Federal y que se trató de un “enfrentamiento menor” entre libertarios y kirchneristas.

Antes de lo ocurrido en Corrientes, se produjeron hechos similares en la caravana que encabezaron Javier y Karina Milei, junto a José Luis Espert y otros funcionarios en Lomas de Zamora.

El Gobierno tiene previsto un acto de cierre de campaña el próximo miércoles en Moreno, donde se llevará a cabo un importante despliegue con todos los candidatos libertarios, con la presencia de Javier y Karina Milei. Será horas antes de que el jefe de Estado viaje a los Estados Unidos.