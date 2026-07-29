Kicillof defendió la inversión pública, y cuestionó la paralización de obras por parte de Milei

El nuevo CAPS demandó una inversión de $2.259 millones y está ubicado en el barrio El Ombú. El establecimiento cuenta con seis consultorios, vacunatorio, enfermería, farmacia y un Salón de Usos Múltiples. También ofrecerá atención en diabetología, obstetricia, psicología, odontología, diagnóstico por imágenes y fortalecerá la entrega de métodos anticonceptivos.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la política sanitaria provincial y la continuidad de la inversión en infraestructura. “Llevamos inaugurados 210 CAPS en nuestra gestión, lo que da cuenta de una inversión histórica para concebir la salud como una prioridad absoluta en la Provincia”.

Además, remarcó: “Mientras el Gobierno nacional elimina el programa Remediar, este centro cuenta con ‘Medicamentos Bonaerenses’, una herramienta que asegura el acceso gratuito de insumos para todos y todas”.

Nuevo Centro de Atención Primaria en Luján. (Foto: GPBA)

Por su parte, el intendente Leonardo Boto sostuvo que el nuevo centro permitirá ampliar la cobertura sanitaria del municipio. “Este nuevo CAPS viene a complementar el proceso de fortalecimiento de la salud que venimos llevando adelante en nuestro distrito: hemos logrado ampliar la cobertura y sumar equipamiento para garantizar una atención de calidad gracias al trabajo mancomunado con el Gobierno provincial”, afirmó.

Durante la jornada también se entregaron cuatro patrulleros para reforzar las tareas de prevención del delito en distintos barrios de Luján. Al cierre del acto, Kicillof reafirmó su postura frente al rumbo del Gobierno nacional: “En la provincia de Buenos Aires seguimos mostrando que no vamos a someternos a la idea de la motosierra: aquí nadie baja los brazos porque sabemos que hay otro camino posible, que se construye con solidaridad y entre todos”.