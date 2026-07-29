Kicillof defendió la inversión pública, y cuestionó la paralización de obras por parte de Milei

El gobernador bonaerense, entregó patrulleros e inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Luján
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Coronel Manuel Dorrego” en Luján, donde también entregó patrulleros para reforzar la seguridad del distrito, oportunidad en la que olvió a cuestionar las políticas del presidente Javier Milei y defendió la continuidad de la inversión pública en la provincia.
“Este Centro de Atención Primaria de la Salud tiene que ver con nuestra forma de integrar el sistema sanitario: buscamos que la atención no esté solo en el hospital para casos de emergencia, sino que haya un abordaje cotidiano, comunitario y enfocado en la prevención”, afirmó Kicillof, durante un acto del cual participaron los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, de Infraestructura, Gabriel Katopodis y el intendente de Lujan, Leonardo Boto, en el cual se inauguró el nuevo establecimiento sanitario.
En ese contexto, el gobernador apuntó contra la administración nacional por la paralización de la obra pública. “Mientras Milei ha paralizado toda la obra pública, nosotros demostramos que con el esfuerzo de todos podemos seguir invirtiendo en la salud de un pueblo que no acepta la lógica del ‘sálvese quien pueda’”, expresó.
Kicillof también cuestionó la gestión nacional por su vínculo con los problemas sociales y económicos. “Tenemos un Gobierno nacional que no solo no recorre los hospitales y las escuelas, sino que está a mil kilómetros de distancia de las problemáticas reales y de la tragedia productiva que está generando con sus políticas”, aseguró. Además, agregó: “Frente a una verdadera catástrofe social, nuestra respuesta es potenciar un Estado bonaerense que sigue dando respuesta con obras y nuevos patrulleros para cuidar a nuestra gente”.
El nuevo CAPS demandó una inversión de $2.259 millones y está ubicado en el barrio El Ombú. El establecimiento cuenta con seis consultorios, vacunatorio, enfermería, farmacia y un Salón de Usos Múltiples. También ofrecerá atención en diabetología, obstetricia, psicología, odontología, diagnóstico por imágenes y fortalecerá la entrega de métodos anticonceptivos.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la política sanitaria provincial y la continuidad de la inversión en infraestructura. “Llevamos inaugurados 210 CAPS en nuestra gestión, lo que da cuenta de una inversión histórica para concebir la salud como una prioridad absoluta en la Provincia”.
Además, remarcó: “Mientras el Gobierno nacional elimina el programa Remediar, este centro cuenta con ‘Medicamentos Bonaerenses’, una herramienta que asegura el acceso gratuito de insumos para todos y todas”.
Por su parte, el intendente Leonardo Boto sostuvo que el nuevo centro permitirá ampliar la cobertura sanitaria del municipio. “Este nuevo CAPS viene a complementar el proceso de fortalecimiento de la salud que venimos llevando adelante en nuestro distrito: hemos logrado ampliar la cobertura y sumar equipamiento para garantizar una atención de calidad gracias al trabajo mancomunado con el Gobierno provincial”, afirmó.
Durante la jornada también se entregaron cuatro patrulleros para reforzar las tareas de prevención del delito en distintos barrios de Luján. Al cierre del acto, Kicillof reafirmó su postura frente al rumbo del Gobierno nacional: “En la provincia de Buenos Aires seguimos mostrando que no vamos a someternos a la idea de la motosierra: aquí nadie baja los brazos porque sabemos que hay otro camino posible, que se construye con solidaridad y entre todos”.