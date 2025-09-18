Kicillof reafirmó su apoyo a las cooperativas en el 8º Congreso Internacional de CONINAGRO

Durante su intervención, Kicillof remarcó la importancia de las políticas provinciales destinadas a fortalecer al sector: “En la provincia de Buenos Aires tenemos una inmensa batería de medidas orientadas a promover la actividad de los pequeños productores y las cooperativas rurales. Desde el primer día acompañamos al sector porque no somos una provincia dedicada a la especulación financiera, sino al trabajo y la producción”, sostuvo.

El mandatario también expresó críticas hacia el Gobierno nacional: “En la Argentina hemos padecido gobiernos que se oponían a las cooperativas, pero nunca antes habíamos visto uno como el de Javier Milei, que valora la concentración económica y está a favor de los monopolios. Sus políticas no están pensadas para el desarrollo del país, y se desentienden de lo que ocurre en el día a día de pymes, pequeños productores y familias”.

El congreso reunió a productores, federaciones y dirigentes del sector con el objetivo de visibilizar el papel del cooperativismo en la economía nacional y debatir los desafíos futuros. Además, se montaron stands donde se exhibieron productos emblemáticos como leche, vino, miel, arroz y yerba.

Por último, Kicillof reafirmó el compromiso de su gestión: “Vamos a seguir recorriendo los 135 municipios de la provincia y trabajando para dar respuestas a las necesidades del interior con mejores caminos rurales, más escuelas, conectividad e inversión en seguridad”.

Del encuentro participaron funcionarios provinciales, autoridades de CONINAGRO y representantes de cooperativas de todo el país.