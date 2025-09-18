Kicillof reafirmó su apoyo a las cooperativas en el 8º Congreso Internacional de CONINAGRO

El gobernador bonaerense participó del encuentro realizado en la Bolsa de Cereales, donde destacó el rol de las cooperativas y criticó las políticas del Gobierno nacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves del 8º Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que tuvo lugar en el auditorio de la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino”.
Durante su intervención, Kicillof remarcó la importancia de las políticas provinciales destinadas a fortalecer al sector: “En la provincia de Buenos Aires tenemos una inmensa batería de medidas orientadas a promover la actividad de los pequeños productores y las cooperativas rurales. Desde el primer día acompañamos al sector porque no somos una provincia dedicada a la especulación financiera, sino al trabajo y la producción”, sostuvo.
El mandatario también expresó críticas hacia el Gobierno nacional: “En la Argentina hemos padecido gobiernos que se oponían a las cooperativas, pero nunca antes habíamos visto uno como el de Javier Milei, que valora la concentración económica y está a favor de los monopolios. Sus políticas no están pensadas para el desarrollo del país, y se desentienden de lo que ocurre en el día a día de pymes, pequeños productores y familias”.
El congreso reunió a productores, federaciones y dirigentes del sector con el objetivo de visibilizar el papel del cooperativismo en la economía nacional y debatir los desafíos futuros. Además, se montaron stands donde se exhibieron productos emblemáticos como leche, vino, miel, arroz y yerba.
Por último, Kicillof reafirmó el compromiso de su gestión: “Vamos a seguir recorriendo los 135 municipios de la provincia y trabajando para dar respuestas a las necesidades del interior con mejores caminos rurales, más escuelas, conectividad e inversión en seguridad”.
Del encuentro participaron funcionarios provinciales, autoridades de CONINAGRO y representantes de cooperativas de todo el país.
