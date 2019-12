Junto a todo su gabinete y Verónica Magario, Kicillof le tomó juramento a todos sus ministros. Julio Alak asumió como titular de Justicia y Derechos Humanos, mientras que Sergio Berni estará en Seguridad.

Por otro lado, Carlos Bianco, doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, fue designado como jefe de Gabinete, y la senadora provincial Teresa García fue nombrada en el estratégico Ministerio de Gobierno.

ADEMÁS:

Federico Thea (36), rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, será el nuevo Secretario General; Augusto Costa (44), ex secretario de Comercio Interior y actual Gerente de Control de Gestión del Sector Público No Financiero de la Auditoría General de la Nación (AGN), será el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Pablo López (42), licenciado en Economía y Doctor en Ciencias Sociales (UBA), será nombrado para estar a cargo del Ministerio de Hacienda; y Javier Rodríguez (48), Doctor en Economía, será ministro de Desarrollo Agrario.

Agustina Vila (39), licenciada en Ciencia Política, es la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación, ya que su pliego fue votado ayer por el Senado; y el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán ocupará ese ministerio a nivel provincial.

A cargo del Banco Provincia estará Juan Cuatromo y en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

En el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad estará Fernanda Raverta (43), ex diputada provincial y nacional y ex candidata a intendenta de General Pueyrredón, y en el Ministerio de Infraestructura Agustín Simone (41), licenciado en Administración.

Mara Ruíz Malec (34), licenciada en Economía y maestra en Desarrollo Económico, estará a cargo del Ministerio de Trabajo, mientras al frente del Ministerio de Comunicación Pública lo hará Jessica Rey, licenciada en Comunicación Social y docente de la Universidad Nacional de La Plata.

Estela Díaz (56), secretaria de Género de la CTA e integrante del Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial Docente, será la titular del flamante Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual.