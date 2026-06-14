Milei volvió a respaldar a Adorni tras las críticas por su declaración jurada

Estrategia desgaste

Pese a la repercusión política del caso, el Gobierno optó por cerrar filas en torno al funcionario. Desde el entorno presidencial consideran que las críticas forman parte de una estrategia de desgaste impulsada por sectores opositores y descartan cualquier cambio en el rol que Adorni ocupa dentro de la administración nacional.

La decisión de Milei de expresarse nuevamente en redes sociales ratifica esa postura. El Presidente ya había defendido en otras oportunidades a colaboradores cuestionados y volvió a utilizar sus canales digitales para respaldar a uno de los dirigentes de mayor confianza dentro de La Libertad Avanza.

Mientras continúan los pedidos de aclaración sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, la Casa Rosada busca restarle impacto político a la polémica y sostiene que Adorni seguirá formando parte de la mesa de decisiones más cercana al Presidente.