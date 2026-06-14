Milei volvió a respaldar a Adorni tras las críticas por su declaración jurada

Milei compartió en redes sociales un mensaje en defensa del jefe de Gabinete y atribuyó los cuestionamientos sobre su patrimonio a una nueva “operación”
El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente este domingo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por la evolución de su patrimonio y las modificaciones vinculadas a sus declaraciones juradas.
El gesto del mandatario llegó a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. Allí compartió un mensaje del autor Eric Harris que salió en defensa del funcionario y cuestionó las denuncias y críticas que se multiplicaron durante los últimos días.
“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, expresaba el texto que el jefe de Estado decidió repostear, en una señal de apoyo explícito a uno de los integrantes más cercanos de su equipo.
La publicación se produjo luego de una semana marcada por las discusiones en torno a la situación patrimonial de Adorni. La difusión de datos sobre sus bienes y las modificaciones en sus declaraciones juradas generaron cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que reclamaron explicaciones sobre la información presentada ante los organismos de control y el Congreso.
Pese a la repercusión política del caso, el Gobierno optó por cerrar filas en torno al funcionario. Desde el entorno presidencial consideran que las críticas forman parte de una estrategia de desgaste impulsada por sectores opositores y descartan cualquier cambio en el rol que Adorni ocupa dentro de la administración nacional.
La decisión de Milei de expresarse nuevamente en redes sociales ratifica esa postura. El Presidente ya había defendido en otras oportunidades a colaboradores cuestionados y volvió a utilizar sus canales digitales para respaldar a uno de los dirigentes de mayor confianza dentro de La Libertad Avanza.
Mientras continúan los pedidos de aclaración sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, la Casa Rosada busca restarle impacto político a la polémica y sostiene que Adorni seguirá formando parte de la mesa de decisiones más cercana al Presidente.
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