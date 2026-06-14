Antes de un nuevo viaje a EE.UU, Javier Milei irá a España: cuál será su agenda

“Les dejo una recomendación que le decimos a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo, que son los kukas: ¡No se dejen psicopatear por los zurdos! Nunca dejen sus bolsillos cerca de un socialista", sumó ante unas 7.000 personas en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

Embed

La agenda de Milei en Madrid y sus próximos viajes

El Presidente participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica de Madrid que tiene previsto entregarle una medalla.

De regreso a la Argentina, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para ir a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Será la primera desde que entró en vigencia el acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE).

Por último, el libertario viajará rumbo a Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. Allí se mostrará con su par norteamericano Donald Trump, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos países.