Antes de un nuevo viaje a EE.UU, Javier Milei irá a España: cuál será su agenda

El Presidente volará a Madrid el 24 de junio y permanecerá allí hasta el 27. Será su sexto viaje a España desde que asumió en 2023 y ocurrirá mientras su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el ojo de la tormenta.
El presidente Javier Milei reactivará su agenda internacional y viajará a España a fines de este mes. La gira tendrá lugar la misma semana en que la oposición buscará interpelar y aprobar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Según explicaron desde la Casa Rosada, el líder de La Libertad Avanza volará a Madrid el próximo 24 de junio y permanecerá allí hasta el 27. Será su sexto viaje a España desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.
En sus visitas anteriores, Milei mantuvo encuentros con referentes de la derecha de ese país, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, no tuvo reuniones con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, con quien protagonizó un duro conflicto diplomático en mayo de 2024, ni con el rey Felipe VI.
El último viaje del mandatario argentino a España fue en marzo de este año, cuando participó del Madrid Economic Forum; un foro liberal que reunió a empresarios y políticos conservadores de distintos países. “El sistema capitalista es más eficiente, justo y el único que trae prosperidad a la tierra”, sostuvo en su presentación. Además, cuestionó a la "maldita justicia social" y las "ratas socialistas".
“Les dejo una recomendación que le decimos a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo, que son los kukas: ¡No se dejen psicopatear por los zurdos! Nunca dejen sus bolsillos cerca de un socialista", sumó ante unas 7.000 personas en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.
El Presidente participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica de Madrid que tiene previsto entregarle una medalla.
De regreso a la Argentina, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para ir a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Será la primera desde que entró en vigencia el acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE).
Por último, el libertario viajará rumbo a Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. Allí se mostrará con su par norteamericano Donald Trump, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo bilateral entre ambos países.