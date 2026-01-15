La Ciudad recuperó un hotel usurpado en Constitución

El edificio de Pasaje Ciudadela 1281, entre Salta y Santiago del Estero, a dos cuadras de la estación de trenes Plaza Constitución, tiene 48 habitaciones y estaba tomado desde la pandemia. Los vecinos reclamaban porque era un foco de inseguridad para el barrio.

En el procedimiento intervino la Policía de la Ciudad, junto con personal de Tránsito y de la Red de Atención. “Vinimos a Constitución a terminar con esta cueva de delincuentes y sinvergüenzas que destruían el barrio”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el operativo, el número 559 que se realiza durante la actual gestión. Y agregó: “Nos lo decían los vecinos siempre y acabo de hablar por videollamada con su dueño, al que le devolvimos su propiedad, porque en la Ciudad se respeta la ley, se respeta la propiedad privada y el orden”. El lugar fue clausurado.

constitucion1 La Ciudad continúa con los operativos para recuperar propiedades usurpadas.

El procedimiento en este antiguo hotel se enmarca en las políticas que impulsa la Ciudad para ordenar el espacio público, reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a los vecinos. En dos años, se devolvió a sus legítimos dueños el equivalente a más de 200 millones de dólares en propiedades que estaban ocupadas ilegalmente.

Ya fueron recuperados, entre otros inmuebles, el edificio de 12 pisos conocido como el “Elefante Blanco” en Belgrano, que estuvo usurpado durante medio siglo; la Casa Blaquier, en el Casco Histórico porteño; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya; y un sector del Mercado de Bonpland de Palermo. También un edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa en San Telmo que estaba tomado desde 1999.

Además, fueron devueltos a sus dueños inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas, Villa Devoto y Balvanera, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque. Y en Constitución, San Telmo y Flores los operativos de la Ciudad lograron recuperar otros ex hoteles convertidos en aguantaderos de delincuentes y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución.