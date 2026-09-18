Marcha de la bronca: la izquierda y otras organizaciones se manifiestan en Plaza de Mayo

Partidos políticos, artistas, organizaciones sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y feministas se congregarán este sábado desde las 15,30 en la histórica plaza porteña.
Dirigentes de izquierda, artistas, organizaciones sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y feministas realizarán este sábado la Marcha de la Bronca en Plaza de Mayo a las 15.30 para manifestarse en contra del Gobierno de Javier Milei.
Desde el ámbito gremial, Pablo Giachello, militante del Partido Obrero, marcó: "Denunciando no solo al Gobierno nacional por su papel completamente antioobrero de ataque a la lucha de los trabajadores, sino también al gobierno provincial que luego de 7 meses no ha recibido ni en una sola ocasión a los obreros de Fate para escuchar su reclamo".
En esa línea, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan precisó que "hace 7 meses de pelea por algo elemental, todos los compañeros en sus puestos de trabajo, esa es la pelea de los trabajadores. Rechazamos cualquier desalojo, rodeemos de solidaridad esta lucha y mañana todos a la Marcha de la Bronca".
Los artistas que participarán de la iniciativa también se expresaron. La actriz Laura Azcurra sostuvo en X: "Muchas cosas están pasando en la Argentina en este momento, en este contexto, y muchos de nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con naturalizar esta violencia y con que los responsables del Gobierno, quienes deberían cuidarnos, ampararnos y hacer crecer este país, no lo están logrando y además nos están maltratando".
Es por eso, que "este sábado 19 de septiembre vamos a salir a las calles. Esta marcha de la bronca va a expresar en lo que no estamos de acuerdo como sociedad, como pueblo".
Por su parte, los integrantes de la banda Bersuit Vergarabat llamaron a los argentinos a sumarse a la protesta y subrayaron: "Vamos con todo en esta marcha nacional de la bronca contra el Gobierno de Milei".
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