Marcha de la bronca: la izquierda y otras organizaciones se manifiestan en Plaza de Mayo

Es por eso, que "este sábado 19 de septiembre vamos a salir a las calles. Esta marcha de la bronca va a expresar en lo que no estamos de acuerdo como sociedad, como pueblo".

Por su parte, los integrantes de la banda Bersuit Vergarabat llamaron a los argentinos a sumarse a la protesta y subrayaron: "Vamos con todo en esta marcha nacional de la bronca contra el Gobierno de Milei".