Milei viaja a Nueva York: hablará ante la ONU y tendrá reuniones con empresarios y economistas

A las 19, Milei mantendrá una reunión con Roberto Salinas y, a las 20.30, se encontrará con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

El miércoles 23 será el día central de la gira. Al mediodía, el Presidente participará del Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto volver a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por la tarde, a las 16:00, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). Allí abordará cuestiones vinculadas con la libertad económica, la seguridad estratégica y la cooperación regional.

A las 18:00, el mandatario se reunirá con integrantes del Consejo de las Américas, en un encuentro que contará con la participación de su presidenta, Susan Segal, y entre 12:00 y 15:00 empresarios. La jornada finalizará a las 19.30 con una reunión con el rabino y escritor Simón Jacobson.

El jueves 24, en tanto, Milei brindará a las 13:00 una exposición en The Economic Club of New York, una institución vinculada al ámbito empresarial y financiero estadounidense.

El regreso a la Argentina está previsto para las 21:00 del jueves, con llegada al país el viernes 25 a las 8.30. Por el momento, desde el Gobierno señalaron que no está previsto un encuentro bilateral con Donald Trump, aunque la agenda podría sumar nuevas actividades durante los próximos días.