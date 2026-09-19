Kicillof lanzó la construcción federal del MDF y dejó un mensaje a la interna peronista

Kicillof profundizó esa idea al señalar que no le interesa una construcción política “a control remoto” y reclamó escuchar, sumar y organizar dirigentes en todo el territorio nacional. También sostuvo que los problemas actuales no pueden resolverse únicamente desde las provincias y planteó la necesidad de dialogar con gobernadores y representantes de distintos sectores.

El mandatario bonaerense presentó además los lineamientos que, según sostuvo, deberían formar parte de una propuesta nacional. Defendió un modelo de desarrollo federal y productivo, con eje en la justicia social, y cuestionó que el Gobierno nacional mantenga una relación de confrontación con las provincias.

Críticas al modelo de Milei

En ese marco, sostuvo que el crecimiento debe extenderse a todo el territorio y reclamó inversión en infraestructura, rutas, universidades y ciencia. También rechazó la adopción de modelos extranjeros como referencia para la Argentina y reivindicó la necesidad de elaborar una estrategia propia basada en lo que definió como el “interés nacional”.

El discurso tuvo como principal destinatario político al presidente Javier Milei. Kicillof cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo y afirmó que el país atraviesa una situación que requiere participación y planificación, en lugar de “jugadas mágicas” o “improvisaciones”. En uno de los tramos de mayor tono electoral resumió su planteo con una consigna: “Argentina, no sos vos, es Milei”.

También hizo referencia a los problemas sociales derivados de la situación económica y mencionó el aumento de los suicidios, aunque no aportó datos específicos durante ese tramo de su discurso. Cuestionó además las políticas nacionales sobre producción, ciencia, infraestructura y salud pública.

El acto tuvo como uno de sus principales organizadores al exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, uno de los dirigentes que trabajan en la expansión territorial del MDF. Ferraresi presentó a Kicillof como una figura capaz de encabezar una construcción nacional, mientras el gobernador agradeció a los militantes por participar y “no resignarse al sálvese quien pueda”.